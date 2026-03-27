VIDEO | Ramón Laureano jonronea en su primer juego y busca estabilidad en San Diego

Jake Cronenworth (izquierda) felicita a Ramón Laureano de los Padres de San Diego tras su jonrón solitario durante la séptima entrada del partido contra los Tigres de Detroit en el Día Inaugural en Petco Park el 26 de marzo de 2026 en San Diego, California. ( SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES/AFP )

En el momento justo en el que la campaña 2025 de Ramón Laureano parecía cerrar por todo lo alto, el 24 de septiembre una fractura en un dedo lo dejó fuera del inicio de la postemporada con San Diego.

Pero desde el inicia de esta nueva temporada, Laureano ya da muestras de que regresa por sus fueros, y de que su anhelo de ser un jardinero estable en Grandes Ligas, no se le escapara.

Laureano conectó este jueves su primer hit de la temporada, y fue un cuadrangular solitario en la derrota de los Padres 8-2 ante Detroit.

"Siempre es un gran momento en el año cuando conectas tu primer hit. Te quitas lo que sea que esté encima de tus hombres al empezar la temporada. Pero hay que continuar, tienes ahora 161 juegos pendientes" dijo Laureano a la prensa que le abordó en el clubhouse de los Padres tras el partido.

Ramon Laureano SOLO HOME RUN!!!



?? The Padres score the first home run of the 2026 MLB season!!#ForTheFaithful pic.twitter.com/OmnNJPiVE6 — San Diego Strong (@PadresStrong) March 26, 2026

El jardinero de 31 años, jugó el left field para San Diego el día inaugural, y está sembrado para esa posición como titular de acuerdo con la tabla de profundidad del equipo.

Años de inestabilidad

Las últimas dos temporadas de Ramón Laureano muestran un claro resurgir tras años irregulares. En 2024, su campaña fue inconsistente: comenzó con los Cleveland Guardians, donde apenas bateó .143 en 31 juegos, fue designado para asignación el 20 de mayo y luego retomó ritmo con los Atlanta Braves tras firmar el 29 de mayo.

Con Atlanta mejoró notablemente (.296, 10 jonrones en 67 juegos), cerrando el año con línea global de .259, 11 cuadrangulares y OPS de .748 en 98 partidos .

En 2025 firmó con los Baltimore Orioles el 4 de febrero, pero fue cambiado el 31 de julio a los San Diego Padres en plena fecha límite. En total Terminó la temporada con promedio de .281, 24 jonrones y 76 impulsadas —sus mejores números desde 2019— . Con San Diego en particular, tuvo impacto inmediato: en 50 juegos bateó .269 con OPS de .812, elevando la producción del jardín izquierdo del equipo.

Incluso tuvo actuaciones puntuales importantes, como el 24 de agosto de 2025 cuando remolcó dos carreras clave ante los Dodgers en una victoria que colocó a los Padres en el liderato divisional.

Cuando tenía 24 años, en 2019 fue su primera temporada completa y bateó .288 con 24 jonrones, 67 impulsadas y un OPS de .860 en apenas 123 juegos, números que lo colocaban como una pieza clave del núcleo joven de Oakland y se esperaba que fuera un jardinero central con defensa élite, poder y velocidad, cualidades que fueron intermitentes con el paso de los años.