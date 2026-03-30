Ernesto Jerez: "El ABS debería existir en cada pitcheo"

Una vez más, ESPN transmitirá unca gran cantidad de partidos de la MLB en español. De izquierda a derecha: Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez y Guillero Celis. ( FUENTE EXTERNA )

Dos décadas de narración de la MLB por ESPN, certifican al dominicano Ernesto Jerez como una de las voces más autorizadas para hablar sobre cualquier tema concerniente al deporte de las bolas y los strikes.

Luego de haber presenciado decenas de miles de turnos al bate en su carrera, el veterano narrador celebra la llegada del sistema ABS (Automated Ball-Strike) para las decisiones arbitrales en el home plate, y asegura que su uso debería ser durante todo el partido.

"El ABS debería existir en cada pitcheo" dijo Jerez a Diario Libre desde Estados Unidos a través de la vía telefónica.

"Si lo vas a implementar: ¿Por qué lo vas a hacer limitado?. Así se evita que en un partido de Serie Mundial, las cosas no terminen así (en una controversia) porque ya se utilizó", afirmó Jerez al referirse a la limitación de solo usar el desafío dos veces en el juego, en caso de que ambos intentos sean fallidos.

El comunicador oriundo de Santiago de los Caballeros puso como muestra lo sucedido con el equipo dominicano en las semifinales del Clásico.

"Vimos en el Clásico de Mundial Béisbol, cómo terminó el partido de República Dominicana y Estados Unidos. Ese lanzamiento era bola, y así se quedó", puntualizó.

Este fin de semana pasado, el sistema ABS fue utilizado en casos en los que su uso cambió el resultado de lo que habría pasado si la decisión hubiera estado solo en manos del umpire de la goma.

El caso más llamativo fue el del árbitro C.B. Bucknor en el partido entre Boston y Minnesota, ya que se utilizó el ABS contra él en seis ocasiones, y en todas, las decisiones del umpire fueron revertidas.

Crecimiento notable

De su lado el comentarista venezolano Luis Alfredo Álvarez destacó el gran crecimiento que está teniendo el deporte a nivel global, si se toma como termómetro la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol.

"El deporte definitivamente se ha beneficiado de este gran nivel de exposición. Ahora la gran cantidad de reporteros, podcasters, personas que crean su propio contenido(...) hay que agradecer esto a MLB porque han entendido que no solo a través de derechos de radio o de televisión van a captar audiencia", dijo Álvarez al recalcar que la creación de contenido a través de canales digitales ha hecho que más personas se interesen por el béisbol.

"Expandir el béisbol a través de diferentes plataformas le da la oportunidad de alcanzar fanáticos de diferentes edades, y entregar la capacidad de interactuar con los jugadores y con nosotros mismos que llevamos la acción", puntualizó.

Junto al periodista mexicano Guillermo Celis, tanto Jerez como Álvarez son la cara visible de un gran equipo de trabajo que cada temporada de MLB lleva los partidos de Grandes Ligas a través de ESPN Deportes para la audiencia hispana en Estados Unidos y Latinoamérica.