Dirigente de los Cubs por debut de Cabrera: "Mostró el potencial que vimos cuando lo adquirimos"

El derecho Edward Cabrera durante su debut ayer con los Cubs. ( FUENTE EXTERNA. )

Edward Cabrera llegó al Wrigle Field, y de inmediató impactó el norte de Chicago.

El derecho dominicano registró seis ponches en seis entradas sin permitir carreras el lunes contra los Angels, consiguiendo así una victoria 7-2 en su debut con lo Cubs.

Cabrera fue respaldado con una ventaja de seis carreras en el cuarto inning en su debut con los Cubs y no tuvo problemas para llevarse la victoria de manera fácil, permitiendo solo un hit y una base por bolas en seis entradas relativamente tranquilas.

La adquisición estrella de Chicago en la temporada baja generó 15 swings fallidos, alcanzó las 98.1 mph con su recta en algunos mommentos y permitió solo dos contactos fuertes en este partido.

Luego del partido, el dirigente del conjunto, David Ross, se desbordó en elogios hacia el serpentinero criollo.

Impresionó a sus jefes

"Edward fue impresionante hoy. Mostró todo el potencial que vimos cuando lo adquirimos. Su control fue excelente, y su recta tiene una velocidad que realmente puede hacer la diferencia.Estábamos tranquilos con la ventaja que nos dio temprano, y su capacidad para mantener la calma y no permitir que la presión lo afectara fue clave. Es solo el comienzo, pero estamos emocionados con lo que vimos.", dijo Ross en rueda de prensa al final del partido.

También el gerente general, Jed Hoyer, destacó la parte agresiva del juego de Cabrera.

"Este es el tipo de rendimiento por el cual hicimos la inversión. Edward tiene el talento para ser uno de los mejores, y hoy demostró por qué lo vimos como un pilar clave para nuestra rotación. La forma en que manejó el juego y atacó a los bateadores fue excepcional. Estamos felices de tenerlo con nosotros y emocionados por su futuro aquí."

Edward Cabrera firmó un contrato de un año por US$4.45 millones con los Cachorros de Chicago para la temporada 2026, evitando el arbitraje salarial tras ser adquirido en un canje desde los Marlins de Miami en enero de 2026.