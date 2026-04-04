Abner Uribe entra a relevar y mantiene la ventaja de su equipo por segunda vez, Milwaukee gana

Abner Uribe fue parte del bullpen dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

En la MLB, existe una estadística que se conoce como ¨Hold¨, que es cuando a un relevista se le cuentan las ocasiones en las que entra en un partido con ventaja, la mantiene, y por ende le entrega a un compañero que viene detrás de él, la oportunidad de ganar el partido.

Este sábado, el relevista dominicano Abnner Uribe consiguió su segundo hold de la temporada, en la victoria de Milwaukee 5-2 sobre Kansas City.

El lanzador oriundo de la capital sacó un out en el séptimo y tiró el octavo episodio completo sin permitir hits ni carreras. Uribe fue el líder en holds de todas las Grandes Ligas durante la campaña pasada con 37.

Y es que el año pasado Uribe vivió una temporada de redención y consolidación con los Milwaukee Brewers, tras superar la cirugía de rodilla que frenó su ascenso el año anterior. Recuperó su estatus como uno de los brazos más intimidantes de la Liga Nacional, registrando una efectividad de 2.84 en 54 presentaciones, donde su recta de dos costuras volvió a promediar las 101 mph.

Durante la segunda mitad de la campaña, Uribe se convirtió en la pieza fundamental del puente hacia el cierre de los juegos, acumulando solo en esa parte de la campaña un total de 18 holds y logrando 8 salvamentos en situaciones donde el cerrador estelar necesitó descanso.

Mitchel se lució

En el partido, el jardinero central de los Cerveceros, Garrett Mitchell, empujó cinco carreras en el primer juego de una doble jornada. En su primera prueba como visitante en 2026, Milwaukee la superó con creces. Si bien Mitchell impulsó la ofensiva inicial con un doble de dos vueltas en la primera entrada y un jonrón de tres carreras en la tercera, el abridor Chad Patrick lanzó cinco entradas sin permitir carreras y redujo su efectividad a 0.96 en dos salidas.

Por Kansas City, el relevista quisqueyano Steven Cruz lanzó el noveno sin permitir libertades.