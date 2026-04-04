Austin Reaves se lesiona el músculo oblicuo y se suma a la baja indefinida de Doncic en los Lakers

Los Lakers anunciaron este sábado que Austin Reaves sufre una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo, una baja muy sensible que se suma a la ausencia indefinida de Luka Doncic a las puertas de la postemporada.

Los Lakers informaron de que Reaves se perderá los cinco partidos que restan de temporada regular, aunque, según ESPN y The Athletic, su baja podría prolongarse entre cuatro y seis semanas.

Una baja de esa duración también le dejaría fuera de la primera ronda de los playoffs que arrancan el próximo 18 de abril.

Los Lakers (50-27) son ahora mismo terceros del Oeste, aunque en plena pugna por esa posición con los Denver Nuggets (50-28), los Houston Rockets (48-29) y los Minnesota Timberwolves (46-31).

Cualquiera de esos tres equipos será con toda probabilidad su rival en la primera ronda, un reto de mucho peso para unos Lakers sin Doncic ni Reaves, dos de sus piezas clave, y con el veterano LeBron James como principal referencia.

Este viernes se supo que Doncic sufre una distensión de grado 2 en el isquiotibial, que se produjo la noche anterior ante los Oklahoma City Thunder, y que le mantendrá de baja por tiempo indefinido.

Muy productivo

La temporada 2025-26 de Austin Reaves con los Los Angeles Lakers ha sido la mejor de su carrera en términos estadísticos, aunque lamentablemente ha llegado a un final prematuro debido a esta lesión.

En 51 partidos disputados (45 como titular), Reaves registró promedios estelares de 23.3 puntos, 5.5 asistencias, 4.7 rebotes y 1.1 robos por encuentro, lanzando para un sólido 49.0% de campo y un excelente 87.1% en tiros libres.

A lo largo de la campaña, el escolta de 27 años se consolidó como una de las principales armas ofensivas del equipo, destacando actuaciones recientes como sus 26 puntos y 8 rebotes ante Brooklyn el 27 de marzo y una canasta ganadora clave contra Minnesota a principios de la temporada.