Con todo y ser de 38 juegos seguidos, la racha de Ohtani embasándose está lejos de las más largas

Dino Ebel #91 felicita a Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles mientras este rodea la tercera base tras conectar un jonrón solitario durante la novena entrada del partido contra los Padres de San Diego en el Petco Park el 24 de agosto de 2025 en San Diego, California. ( SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES/AFP )

Luego de conectar su primer jonrón de la campaña, y terminar el partido de 5-2 con cuatro empujadas en la victoria de los Dodgers 13-6 sobre los Nacionales el viernes, Shohei Ohtani extendió a 38 su racha de partidos logrando al menos una base, la más larga entre los peloteros activos.

Como si todo eso fuera poco, al mismo tiempo, Ohtani posee la racha más larga (22.2 entradas) sin permitir carreras entre los lanzadores abridores de la MLB. Nada novedoso para él, pero eso es realmente otra arista para otro tema.

Esta cadena de juegos de Ohtani llegando a base comenzó el 24 de agosto de 2025. Durante ese periodo, que abarca los últimos 31 encuentros de la temporada pasada y los primeros siete de la actual, el astro de los Dodgers ha mantenido un equilibrio entre poder y disciplina con una línea estadística de .276/.409/.597, acumulando 11 cuadrangulares y un total de 37 bases por bolas.

Aunque su racha de embasarse es asombrosa, todavía está lejos de las grandes marcas que tienen que ver con esas seguidillas.

Puesto Jugador Equipo Juegos Temporada(s) 1 Ted Williams Boston Red Sox 84 1949 2 Joe DiMaggio New York Yankees 74 1941 3 Ted Williams Boston Red Sox 73 1941–1942 4 Orlando Cabrera L.A. Angels 63 2006 5 Mark McGwire Oakland Athletics 62 1995–1996 6 Jim Thome Cleveland / Philadelphia 60 2002–2003 7 George Van Haltren Pittsburgh Pirates 60 1893 (Récord de la LN)

La grandeza de Williams

Ted Williams es el único jugador que aparece dos veces en esta tabla histórica de grandes rachas de la MLB. Su primera aparición corresponde a la temporada 1949, cuando con los Boston Red Sox jugó 84 partidos y consolidó una de sus campañas más memorables.

Williams hilvanó su primera racha, desde 1 de julio hasta el 27 septiembre. Durante esos 84 juegos, Williams acumuló 112 hits y 92 bases. Hubo 14 juegos durante la racha en los que las transferencias la mantuvieron viva porque no conectó de hit.

La racha fue cortada el 28 de septiembre por el lanzador Ray Scarborough de los Washington Senators, quien lo ponchó dos veces y lo retiró con un elevado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/ted-williams-d4500b71-e2ab56a2.jpg Ted Williams, leyenda de la MLB. (FUENTE EXTERNA.)

La segunda más larga de la historia pertenece a Joe DiMaggio, quien en la legendaria temporada de 1941 logró embasarse en cada encuentro disputado entre el 14 de mayo y el 2 de agosto, superando por mucho su propia marca de 56 juegos con hit.

Durante ese periodo de dominio absoluto con los New York Yankees, "Joltin' Joe" mantuvo un estratosférico promedio de bateo de .408 con 117 imparables, 15 cuadrangulares y 68 carreras impulsadas, A diferencia de Ted Williams, cuya primera racha dependió en gran medida de las bases por bolas, la seguidilla de DiMaggio estuvo impulsada casi totalmente por su capacidad de poner la bola en juego, acumulando apenas 21 boletos en esos 74 partidos antes de ser frenado finalmente por el lanzador de los Browns, Elden Auker, quien lo retiró en cuatro turnos el 3 de agosto.

La segunda aparición de Ted Williams en la lista histórica corresponde a una racha de 73 juegos consecutivos llegando a base, la cual se extendió entre el 14 de septiembre de 1941 y el 31 de mayo de 1942.

Durante este periodo dividido en dos temporadas con los Boston Red Sox, Williams acumuló 101 imparables y negociando 72 bases por bolas para registrar un astronómico promedio de embasado (OBP) de .527.

El aspecto más impresionante de esa racha es que comenzó inmediatamente después de su histórica temporada de .406 de promedio en 1941, manteniendo su dominio ofensivo hasta que fue frenada por el lanzador Hal Newhouser de los Tigers.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/afp20070916gyi0000717171v1highreslosangelesangelsofanaheimvchicagowhitesox-181255da.jpg Orlando Cabrera, número 18 de los Angelinos de Anaheim de Los Ángeles, batea para selección del fildeador en la parte alta de la novena entrada contra los Medias Blancas de Chicago en el U.S. Cellular Field el 15 de septiembre de 2007 en Chicago, Illinois. (FOTO DE JONATHAN DANIEL/GETTY IMAGES)

Cabrera y Thome

Orlando Cabrera, la más reciente y la cuarta más larga de la historia con 63 juegos, se extendió desde el 25 de abril de 2006 hasta el 6 de julio del mismo año con los Los Ángeles Angels; su seguidilla llegó a su fin el 7 de julio frente a los Oakland Athletics, cuando el lanzador Joe Blanton logró retirarlo en todos sus turnos.

Por su parte, la racha de Jim Thome de 60 juegos abarcó dos temporadas y dos equipos diferentes, comenzando el 28 de julio de 2002 con los Cleveland Guardians (entonces Indians) y terminó el 5 de abril de 2003 ya como miembro de los Philadelphia Phillies.

El responsable de cortar la racha de Thome fue el lanzador Josh Beckett de los Florida Marlins, quien lo dominó en el encuentro del 6 de abril, impidiéndole extender una marca que sigue siendo la más larga para un jugador de los Phillies.