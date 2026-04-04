Con todo y ser de 38 juegos seguidos, la racha de Ohtani embasándose está lejos de las más largas
El astro japonés disparó su primer jonrón del año, pero las marcas de Ted Williams y Joe Dimaggio aún son lejanas
Luego de conectar su primer jonrón de la campaña, y terminar el partido de 5-2 con cuatro empujadas en la victoria de los Dodgers 13-6 sobre los Nacionales el viernes, Shohei Ohtani extendió a 38 su racha de partidos logrando al menos una base, la más larga entre los peloteros activos.
Como si todo eso fuera poco, al mismo tiempo, Ohtani posee la racha más larga (22.2 entradas) sin permitir carreras entre los lanzadores abridores de la MLB. Nada novedoso para él, pero eso es realmente otra arista para otro tema.
Esta cadena de juegos de Ohtani llegando a base comenzó el 24 de agosto de 2025. Durante ese periodo, que abarca los últimos 31 encuentros de la temporada pasada y los primeros siete de la actual, el astro de los Dodgers ha mantenido un equilibrio entre poder y disciplina con una línea estadística de .276/.409/.597, acumulando 11 cuadrangulares y un total de 37 bases por bolas.
Aunque su racha de embasarse es asombrosa, todavía está lejos de las grandes marcas que tienen que ver con esas seguidillas.
La grandeza de Williams
Ted Williams es el único jugador que aparece dos veces en esta tabla histórica de grandes rachas de la MLB. Su primera aparición corresponde a la temporada 1949, cuando con los Boston Red Sox jugó 84 partidos y consolidó una de sus campañas más memorables.
Williams hilvanó su primera racha, desde 1 de julio hasta el 27 septiembre. Durante esos 84 juegos, Williams acumuló 112 hits y 92 bases. Hubo 14 juegos durante la racha en los que las transferencias la mantuvieron viva porque no conectó de hit.
La racha fue cortada el 28 de septiembre por el lanzador Ray Scarborough de los Washington Senators, quien lo ponchó dos veces y lo retiró con un elevado.
La segunda más larga de la historia pertenece a Joe DiMaggio, quien en la legendaria temporada de 1941 logró embasarse en cada encuentro disputado entre el 14 de mayo y el 2 de agosto, superando por mucho su propia marca de 56 juegos con hit.
Durante ese periodo de dominio absoluto con los New York Yankees, "Joltin' Joe" mantuvo un estratosférico promedio de bateo de .408 con 117 imparables, 15 cuadrangulares y 68 carreras impulsadas, A diferencia de Ted Williams, cuya primera racha dependió en gran medida de las bases por bolas, la seguidilla de DiMaggio estuvo impulsada casi totalmente por su capacidad de poner la bola en juego, acumulando apenas 21 boletos en esos 74 partidos antes de ser frenado finalmente por el lanzador de los Browns, Elden Auker, quien lo retiró en cuatro turnos el 3 de agosto.
La segunda aparición de Ted Williams en la lista histórica corresponde a una racha de 73 juegos consecutivos llegando a base, la cual se extendió entre el 14 de septiembre de 1941 y el 31 de mayo de 1942.
Durante este periodo dividido en dos temporadas con los Boston Red Sox, Williams acumuló 101 imparables y negociando 72 bases por bolas para registrar un astronómico promedio de embasado (OBP) de .527.
El aspecto más impresionante de esa racha es que comenzó inmediatamente después de su histórica temporada de .406 de promedio en 1941, manteniendo su dominio ofensivo hasta que fue frenada por el lanzador Hal Newhouser de los Tigers.
Cabrera y Thome
Orlando Cabrera, la más reciente y la cuarta más larga de la historia con 63 juegos, se extendió desde el 25 de abril de 2006 hasta el 6 de julio del mismo año con los Los Ángeles Angels; su seguidilla llegó a su fin el 7 de julio frente a los Oakland Athletics, cuando el lanzador Joe Blanton logró retirarlo en todos sus turnos.
Por su parte, la racha de Jim Thome de 60 juegos abarcó dos temporadas y dos equipos diferentes, comenzando el 28 de julio de 2002 con los Cleveland Guardians (entonces Indians) y terminó el 5 de abril de 2003 ya como miembro de los Philadelphia Phillies.
El responsable de cortar la racha de Thome fue el lanzador Josh Beckett de los Florida Marlins, quien lo dominó en el encuentro del 6 de abril, impidiéndole extender una marca que sigue siendo la más larga para un jugador de los Phillies.