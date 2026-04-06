Oneil Cruz arranca con fuerza en el mejor inicio de su carrera de MLB

Oneil Cruz de los Piratas de Pittsburgh, conecta un jonrón de dos carreras en la sexta entrada durante el partido contra los Orioles de Baltimore en el PNC Park el 5 de abril de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania. ( JUSTIN BERL/GETTY IMAGES/AFP )

La jornada de ayer en las Grandes Ligas dejó un Oneil Cruz más productivo, más temible.

El espigado jugador de 6 pies, 7 pulgadas, acumula ya cuatro jonrones tras conectar un cuadrangular de dos vueltas en la octava entrada de la victoria 8-2 de los Piratas sobre los Orioles. Fue un palo de 415 pies y salió a 107.2 mph.

Cruz está encendido con el OPS más alto de algún inicio de su carrera (1.025), con unos Piratas que tienen en cinco su racha de victorias.

Dándole a los zurdos

Parte de lo que Cruz ha cambiado este año es su desempeño ante los zurdos, (batea de 10-7), que lo sitúa con un .314 en un renglón en el que de por vida tiene promedio de .197 y el año pasado cerró con .102 (de 108-11).

Dos de sus cuatro jonrones, y seis de sus 10 remolques, han sido contra lanzadores zurdos.

Cruz continúa con elementos de su ofensiva que lo ha hecho su sello personal: la velocidad de salida de su bate (94 mph en promedio) y el 57.9% de su batazos son considerados contactos duros, en ambas categorías es de la élite de la MLB.

Ni hablar de los batazos de mayor distancia, en los que Cruz siempre está entre los líderes. Este año tiene el quinto más largo de la campaña (444 pies), el miércoles en una victoria 8-3 sobre los Rojos de Cincinnati.

Su lado débil

A pesar de un arranque explosivo, inédito en su carrera, Cruz tiene puntos vulnerables en su bateo.

Su porcentaje de ponches (strikeout rate) es bastante elevado (36.4%). O sea, se poncha al menos tres veces cada diez turnos.

De acuerdo con la plataforma Sabermectrics Library, el porcentaje de ponches de la liga en 2026 es de entre 20 y 22 % y si el de un pelotero llega a 27 %, es considerado preocupante. En 35 turnos, Cruz se ha ponchado 12 veces.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/afp202603282268691834v2highrespittsburghpiratesvnewyorkmets-d2581c2c.jpg Oneil Cruz de los Piratas de Pittsburgh está al bate durante el partido contra los Mets de Nueva York en el Día Inaugural en el Citi Field el 26 de marzo de 2026 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. (ISHIKA SAMANT/GETTY IMAGES/AFP)

Otro tema son las bases por bolas. De por vida ha tomado solo 152 en 1,419 turnos lo que le da un 9.6 % de posibilidades de que un turno sea un boleto.

Además, de por vida, su tasa de rodados (ground ball rates) es bastante alta (53.8 %).

Su transición hacia el outfield (fue firmado como infielder), está pendiente de mejorar.

Será agente libre en 2029

Los Dodgers firmaron a Cruz en 2015 por US$ 950 mil, y los Piratas lo adquirieron en un cambio en 2017. Pittsburgh lo subió a MLB por dos partidos en 2021, y en 2022 solo jugó en 87 partidos tras mantenerlo 11 semanas en las menores.

Una lesión de fractura de peroné en 2023 lo limitó a nueve juegos. Para su primera temporada completa en 2024 (146 encuentros), tuvo que ganar el mínimo (U$ 755 mil), lo mismo que en 2025 (US$ 785 mil).

El 8 de enero de 2026, en su primer año de arbitraje, Cruz y el equipo acordaron un salario de US$ 3.3 millones, y será al final de la temporada 2028, cuando el oriundo de Nizao será agente libre.