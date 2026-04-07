Audo Vicente justifica los movimientos de Licey en la actual agencia libre

Emilio Bonifacio es el jugador con la vinculación más larga al Licey en el plantel actual. ( FUENTE EXTERNA )

Desde el 15 de marzo, el Licey ha dado a conocer la estrategia que diseñó para mantener la base del equipo que se quedó corto en clasificarse al round robin, pero que su gerencia entiende le queda combustible en el tanque para competir.

De 27 jugadores que calificaron para ser agentes libres, el club ha retenido 21, y para su gerente general, Audo Vicente, los movimientos obedecen a lo compleja que es la Lidom.

"Aquí tú tienes que tener 14 planes desde el A hasta el Z. Si por alguna razón este lanzador se me cae, bueno, pues tengo este. Si este se lastima, bueno pues tengo este otro. Si este bateador no está en su mejor momento, tenemos aquel", dijo Vicente a Diario Libre.

En cuanto a los lanzadores, el equipo aseguró a César Valdez, Albert Abreu, Carlos Contreras y Elniery García, así como a los relevistas Ofreidy Gómez, Ulises Joaquín, Adonis Medina y Wander Suero.

En la lista de jugadores de posición, se quedan el capitán Emilio Bonifacio, y le siguen Sergio Alcántara, Michael de León, Ramón Hernández, Domingo Leyba, Luis Barrera, Mel Rojas Jr. y Francisco Mejía.

Se ejerció la opción de un segundo año para Gustavo Núñez y Cristhian Adames.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/audo-vicente1-73f6b2dd-e1ce4b4f.jpg Audo Vicente, gerente general y Vicepresidente de operaciones de los Tigres del Licey. (FUENTE EXTERNA.)

No retirarán

"El retiro es una decisión propia", advierte Vicente. Por eso, Bonifacio, veterano de 18 campañas y líder de por vida de varias categorías ofensivas del club, no fue presionado por el equipo a poner fin a su lauerada carrera.

Lo mismo aplica para Valdez (15 campañas) y De León (11), de quien Vicente señala que es muy querido en el clubhouse, aporta intangibles, puede jugar múltiples posiciones y cubrir a un titular que se ausente.

Féliz y Franco

El 31 de marzo, Licey anunció que retenían los servicios del relevista Michael Féliz, y firmaban al veterano infielder Maikel Franco.

"Féliz te puede dar innings múltiples y lanzar sin restricciones. Con Franco, agregamos un bate derecho, que impacta la bola extremadamente duro y que puede batear en el medio de la alineación", puntualizó Vicente.

También indicó que casos como la adquisición del infielder Andretti Cordero son importantes, porque al ser otro bateador ambidextro, su presencia es clave ya que en una semana en la Lidom es común enfrentar al menos a dos o tres lanzadores zurdos, y traer jugadores así desde el banco o en el inicio del orden, entiende que hacen el equipo más competitivo, y protegen a Ramón Hernández en la alineación.