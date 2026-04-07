El FIP de Cristopher Sánchez: otra muestra de su reciente dominio

Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores en su debut ante los Vigilantes de Texas en el 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

El lanzador dominicano Cristopher Sánchez (1-0, 3.19) buscará su segunda victoria de la joven campaña, cuando a las 9:45 p.m. enfrente a los Gigantes en San Francisco.

Tanto para Sánchez como para el resto de sus colegas, el éxito de un lanzador en el béisbol moderno ya no se mide solo por las carreras que permite, sino por su capacidad de controlar lo que ocurre únicamente entre él y el bateador.

Sánchez ha tenido un buen desempeño en un encasilllado todavía no muy popular pues hasta ahora tiene un FIP de 1.23, el mejor de la Liga Nacional.

El FIP (Fielding Independent Pitching) es una métrica diseñada para evaluar la efectividad de un lanzador basándose únicamente en los eventos sobre los cuales tiene control total: ponches, bases por bolas y cuadrangulares permitidos.

En términos defensivos, un FIP bajo como el de Sánchez significa que el lanzador es prácticamente independiente de su defensa.

No importa si sus jardineros cometen errores o si el infield tiene un mal día, Sánchez está retirando bateadores por la vía del ponche y evitando los batazos de cuatro esquinas, lo que reduce drásticamente la influencia del azar y del guante de sus compañeros.

La importancia de esta estadística ha crecido en la última década.

Mientras que la Efectividad (ERA) puede verse alterada por una defensa excepcional o deficiente, el FIP es considerado un mejor predictor del rendimiento futuro. Para los equipos de Grandes Ligas, un lanzador con un FIP significativamente menor que su efectividad indica que ha tenido "mala suerte" con las bolas puestas en juego y que su dominio real es superior a lo que muestra la pizarra de anotaciones.

Los registros que indican un buen FIP, son los siguientes:

Rango de FIP Interpretación ¿Qué significa? Por debajo de 3.00 Excelente / élite Rendimiento dominante; comparable a una ERA élite. De 3 a 3.50 Muy bueno Por encima del promedio; un pitcher muy eficaz. De 3.50 a 4.20 Promedio / aceptable Rendimiento típico de liga; no destaca mucho. De 4.20 a 4.70 Debajo del promedio / mediocre Señala problemas en limitar bases por bolas y jonrones. Por encima de 4.70 Malo / deficiente Indica falta de dominio; alta tendencia a permitir daño.

Así empezó el 2026

En sus primeras dos aperturas, Sánchez acumula 17 ponches en apenas 11.1 entradas, promediando más de un abanicado por inning. En este periodo, solo ha dado cuatro boletos y no ha permitido cuadrangulares.

De seguir en esa línea, y si cuenta con la salud durante una larga campaña, el oriundo de La Romana mantendría la forma que le llevó en 2025 a terminar segundo en la votación al Cy Young tras liderar la liga en WAR (8.0) y ser segundo en FIP (2.55).

La precisión quirúrgica de su cambio de velocidad, que en 2025 generó una tasa de abanicos (whiff rate) del 45.1%, sigue siendo su arma principal. Al combinar este envío con una tasa de rodados que superó el 58% el año pasado, Sánchez obliga a los rivales a realizar contactos débiles o a quedarse con el madero al hombro.

Es esta mezcla de ponches altos y nulo castigo de largo metraje lo que sostiene su FIP.

Tras acordar recientemente una extensión de contrato por seis años y 104 millones de dólares, Sánchez está viviendo un año que ha empezado de muy buena manera y que espera continuar con un triunfo esta noche en la bahía.