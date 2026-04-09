Amed Rosario reclama un puesto: El dilema de la versatilidad frente a la jerarquía en el Bronx

Amed Rosario de los New York Yankees, celebra tras conectar un jonrón de dos carreras en la octava entrada contra los Athletics en el Yankee Stadium el 7 de abril de 2026, en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. ( ELSA/GETTY IMAGES/AFP )

Para el partido de este jueves de los Yankees de Nueva York contra los Atléticos (1:15 p.m.), Amed Rosario aparece como titular en... en seguna base, una posición que no juega desde 2024, cuando estaba con los Dodgers.

Rosario, de 30 años y veterano de 10 campañas, se ha convertido en un auténtico "dolor de cabeza" positivo para el mánager Aaron Boone en este inicio de la temporada.

Tras regresar a los Yankees con un contrato de un año y $2.5 millones, el quisqueyano que batea .286 (de 14-4 en cindo juegos con OPS de .981), no ha perdido tiempo en demostrar que su bate sigue siendo un arma letal especialmente contra lanzadores zurdos, pero su reciente explosión ofensiva —que incluye un juego de dos cuadrangulares contra los Atléticos el pasado martes— está forzando a los Yankees a cuestionarse si su rol debe limitarse únicamente al de un jugador de la banca.

Jeffrey Springs, es el zurdo que enfrenta Rosario para el partido de este jueves, y de por vida contra los lanzadores de brazo equivocado, el pelotero criollo tiene OPS de .804 y .298 de promedio de bateo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/27270871-1024x682-f7d2813a.jpg Rosario en el Infield de los Yankees. (FUENTE EXTERNA)

Infield lleno

Sin embargo, el camino hacia una titularidad fija no es sencillo para Rosario debido a la estructura actual del roster neuyorquino.

En la tercera base, la posición donde más acción ha visto Rosario recientemente (57 juegos en 2025), se encuentra el veterano de 31 años, Ryan McMahon, quien fue adquirido vía cambio, y está bajo contrato (ganará US$ 16 millones este año y en 2027) para ser la solución a largo plazo en la esquina caliente.

Aunque McMahon ha tenido dificultades ofensivas en el arranque (2 hits en 26 turnos con 13 ponches en 2026), su defensa de élite, valorada en +12 carreras salvadas por temporada, representa un obstáculo técnico difícil de ignorar.

En el campocorto, la situación es igualmente compleja.

A pesar de que Anthony Volpe (acordó US$3.4 millones con el equipo en su primer año de arbitraje) comenzó la temporada en la lista de lesionados tras una cirugía de hombro, los Yankees han confiado la posición al panameño de 29 años, José Caballero que ganará US$ 2 millones en el que es su primer año de arbitraje.

La jerarquía de Volpe, de 24 años, como el futuro de la franquicia en las paradas cortas y el sólido desempeño defensivo de Caballero (a pesar de que batea .143, de 35-5 tras sus primeros 10 juegos), mantienen a Rosario en una posición de "emergencia", a pesar de que su experiencia previa como shortstop con los Mets y Cleveland (785 partidos en total), lo avala como una opción viable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/mlb-amed-rosario-conecta-dos-jonrones-y-guia-triunfo-de-yankees-6ca5bba6-a1b84d6f.jpg Rosario trata de demostrar con su bate que merece un espacio en la alineación. (ARCHIVO/ AFP)

Utility al máximo

La versatilidad de Rosario es su mayor bendición y, a la vez, su barrera para establecerse.

El dirigente Aaron Boone ha elogiado su capacidad para jugar en múltiples posiciones, incluso probándolo en la primera base durante los entrenamientos para proyectar una suerte de platoon junto a Ben Rice y Paul Goldschmidt.

Goldschmidt se encuentra en el último año de su contrato de dos temporadas y $52 millones, percibiendo un salario de $26 millones en este 2026 antes de convertirse en agente libre al finalizar la campaña.

Por el contrario, Rice de 27 años, está bajo control total del equipo bajo el sistema de renovación anual pre-arbitraje, devengando el salario mínimo de la liga de $785,000 y sin posibilidad de probar la agencia libre hasta el año 2031.

No obstante, ser el "comodín" perfecto, implica que el equipo prefiere tenerlo disponible para cubrir cualquier hueco en lugar de anclarlo a una sola posición, lo que diluye sus posibilidades de sumar turnos al bate de forma consecutiva.

Aun así, para Rosario, buscar seguir demostrando que puede ser productivo de manera constante contra lanzadores derechos (batea .265 con OPS de .688) , el área donde históricamente sus números descienden y donde los Yankees necesitan mayor consistencia.