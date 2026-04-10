Así es el panorama de la primera base de los Mets ante los problemas de salud de Jorge Polanco

George Polanco, número 11 de los New York Mets, corre durante el partido contra los Pittsburgh Pirates en el Citi Field el 29 de marzo de 2026 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. ( ISHIKA SAMANT/GETTY IMAGES/AFP )

El plan de los Mets de Nueva York para cubrir la vacante de Pete Alonso en la primera base, ha chocado con la realidad física de Jorge Polanco.

Aunque el ambidextro quisqueyano es una pieza ideal para enfrentar a los zurdos, su ausencia el jueves por la noche confirmó que su salud es una moneda al aire.

El propio jugador explicó tras la derrota del miércoles, que el malestar en su tendón de Aquiles “va y viene”, una situación que lo obliga a alternar días de optimismo con otros de frustración absoluta.

Así lo ve Mendoza

Para el mánager Carlos Mendoza, la gestión del dominicano se ha vuelto un ejercicio de paciencia diaria. Al justificar la ausencia de Polanco en la alineación titular, el estratega fue tajante: “Ayer fue uno de esos días”, refiriéndose a las jornadas en las que el dolor impide al jugador incluso cumplir con sus rutinas básicas.

Esta tendinitis no solo amenaza con una estancia larga en la lista de lesionados, sino que ha frenado la evolución de quien fuera proyectado como el sucesor defensivo de Alonso tras su partida a Baltimore.

La transición de Polanco a la primera base requiere una constancia que su cuerpo hoy no le permite.

El infielder de 32 años (que ha jugado más su carrera como campocorto, segunda base o antesalisista), describe su situación como una molestia persistente: “Solo tengo un poco de dolor. Al hacer de todo. No es algo como que hacer esto se siente muy mal y hacer aquello se siente muy bien. Algunos días me siento de maravilla, otros tengo un poco de dolor”.

Esta falta de ritmo ha provocado que, en los primeros 13 juegos del 2026 (batea .200 con 8 hits en 40 turnos y OPS de .564), el criollo solo haya podido defender la inicial en dos ocasiones, dejando su aprendizaje a medias.

Sustitutos temporales

A pesar de los contratiempos, Polanco alcanzó a probar las mieles de su nueva posición antes de que los síntomas se agravaran. “Estaba cómodo. Me estaba sintiendo cómodo [antes de la lesión]. Estaba empezando a sentirme como un primera base”, recordó con nostalgia.

Sin embargo, mientras él se recupera como bateador designado, figuras como Mark Vientos y Brett Baty han levantado la mano, acumulando más entradas y mejores sensaciones defensivas gracias al trabajo extra realizado en la pretemporada y a los huecos dejados por otras lesiones en el roster.

Mark Vientos presenta una sólida línea ofensiva de .323/.353/.484 tras 10 juegos disputados, acumulando un jonrón, dos dobles y cinco carreras impulsadas en 31 turnos al bate. Por su parte, Brett Baty registra un promedio de bateo de .273 en 11 partidos, sumando tres dobles, un triple y seis carreras remolcadas en 44 turnos.

La directiva tiene claro que el valor principal de Polanco reside en su ofensiva, y no arriesgarán su madero por un guante que otros pueden cargar.

Mendoza ha sido enfático en que “la prioridad aquí es mantenerlo sano. La salud es lo más importante. Cuando esté (sano), seguirá recibiendo oportunidades (en la inicial), pero tenemos que asegurarnos de que se sienta al 100 por ciento antes de ponerlo ahí fuera”.

Bajo esta premisa, el rol de designado parece ser el refugio más seguro para el veterano de 13 campañas durante la primera mitad del año.