Derrotas, dudas y tensa espera por Juan Soto, matizan el inicio de los Mets

Juan Soto de los New York Mets conecta un sencillo contra los San Francisco Giants en la parte alta de la primera entrada en el Oracle Park el 3 de abril de 2026 en San Francisco, California. ( THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES/AFP )

Tras agotar el diez por ciento del calendario, los Mets tienen marca de 7-9, con cinco derrotas consecutivas.

Al menos hay un punto luminoso: la recuperación de Juan Soto progresa de manera favorable.

El jardinero, que bateaba para .355 (de 31-11) con OPS de .928, un jonrón y cinco carreras impulsadas en ocho juegos, antes de lesioanarse el pasado viernes 3, ha mostrado importantes avances en su pantorrilla derecha.

De acuerdo con reportes de medios como el New York Post y Sports New York, Soto realiza actividades ligeras de béisbol, que incluyen lanzamientos y sesiones de catch en el terreno, como lo hizo el domingo antes del partido contra los Atléticos.

Su rehabilitación continuará con ejercicios bajo techo y, si todo evoluciona según lo previsto, el equipo apunta a un posible regreso durante la serie en casa contra los Twins el martes 21.

Menos carreras

Durante la baja de Soto, los Mets subieron a Ronny Mauricio y también incorporaron al veterano Tommy Pham. Salvo un hit para ganar un juego de Mauricio, (que fue bajado ayer a Triple A), no hubo cambios significativos.

Otros como Tyrone Taylor, Jared Young y Brett Baty han sido usados con Soto fuera y promedian entre los tres un OPS de .676, más de 200 puntos menos que el patrullero criollo.

En la temporada 2026, los Mets promediaban 4.13 carreras por juego (33 en 8 partidos) mientras Soto estuvo en la alineación, pero luego de su salida, solo registran 3.3 vueltas por juego.

En 2025, el equipo promedió 4.73 carreras por encuentro (766 vueltas en 162 juegos). Soto disputó 160 partidos, en los que anotó 120 carreras y empujó 105.

Sin rumbo

Los Mets tuvieron un inicio espectacular en 2025, con una marca de 45-24 hasta el 12 de junio, la mejor de la MLB. Sin embargo cerraron con una debacle de 38-55 en sus últimos 93 juegos y se quedaron fuera de la postemporada.

Ese antecedente es el que ahora enciende las alarmas en Queens con un inicio por debajo de .500.

En busca de un cambio estructural, la organización que es la nómina más alta del béisbol (US$ 352.2 millones ), decidió desprenderse de piezas claves como Pete Alonso, Brandon Nimmo y Jeff McNeil durante la temporada baja, y apostaron por una renovación con Bo Bichette, Jorge Polanco, Ha-Seong Kim y el relevista Tanner Scott, cambios que tampoco han producido efectos.