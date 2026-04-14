Los Yankees suben al dominicano Yerry De Los Santos para reforzar su bullpen

Yerry De los Santos de los Yankees de Nueva York realiza un lanzamiento contra los Mellizos de Minnesota en el Yankee Stadium el 12 de agosto de 2025 en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. ( ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

Los Yankees de Nueva York anunciaron oficialmente el ascenso del lanzador derecho dominicano Yerry De Los Santos desde su sucursal Triple-A, los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders.

De Los Santos, de 28 años, se une al bullpen neoyorquino tras un sólido inicio de campaña en las menores, donde registró marca de 1-1 con una efectividad de 1.08 y un WHIP de 0.72 en 8.1 entradas de labor.

El movimiento busca fortalecer el relevo de múltiples entradas del equipo tras la victoria del lunes 11-10 sobre los Angels de Los Ángeles, juego en el que el cuerpo de relevistas fue exigido considerablemente.

El derecho ocupa el lugar de Jake Bird, quien fue enviado a Triple-A luego de permitir un cuadrangular de tres carreras a Mike Trout en ese partido.

Bird, adquirido desde Colorado el año pasado, ha tenido dificultades para establecerse en el Bronx, registrando una efectividad de 7.71 en ocho apariciones esta temporada antes de que lo bajaran.

Labor anterior

Por el contrario, De Los Santos llega con el respaldo de haber lanzado 35.2 entradas para los Yankees en 2025, acumulando 28 ponches y una efectividad de 3.28 en 25 juegos.

La trayectoria de De Los Santos en las Mayores comenzó con los Piratas de Pittsburgh, equipo con el que debutó el 25 de mayo de 2022 frente a Colorado.

En su paso por Pittsburgh (2022-2023), laboró como relevista intermedio y preparador, logrando su mejor efectividad en 2023 con un 3.33 en 22 presentaciones antes de firmar con Nueva York como agente libre en noviembre de ese año.

De los Santos se apoya principalmente en un sinker de 95.5 mph y un cambio de velocidad, herramientas que utiliza para generar una alta tasa de rodados (56.1%).

A nivel de ligas menores, el nativo de Samaná ha sido una pieza confiable en el sistema de granja de los Yankees, participando en 51 encuentros durante 2024 con los RailRiders, donde ponchó a 55 bateadores en 59 innings.

Su rendimiento histórico refleja una evolución constante; tras superar lesiones en años previos, ha logrado estabilizar su control, promediando 7.6 ponches por cada nueve entradas en su carrera.

Con este ascenso, los Yankees recibir ayuda para estabilizar un bullpen que enfrenta un calendario de 13 juegos en 13 días.

En la Lidom, De lo Santos pertenece a los Gigantes del Cibao pero no lanza desde la campaña 2024-25 en la que participó en dos partidos, y solo lanzó una entrada y dos tercios.