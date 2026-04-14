Béisbol dominicano apunta a hacer historia en los Juegos Santo Domingo 2026

Junior Lake figura en los planes de la gerencia del equipo que representará a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos & del Caribe de Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol dominicano ha quedado a deber cuando ha montado sus tres grandes competencias multideportivas como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 y 1986, así como los Panamericanos de 2003.

Esta vez, se aspira a celebrar de local en los Centrocaribeños, que se celebrarán entre el 24 de julio y 8 de agosto con Santo Domingo como epicentro.

Para ello, la Federación Dominicana de Béisbol designó a Luis Polonia Jr. como gerente general del conjunto que representará al país en la cita regional, una responsabilidad que asume con entusiasmo y compromiso.

"Es un compromiso que asumo con responsabilidad. Estoy contento con lo que viene, con lo que estamos creando, y siempre 100 % dispuesto a aportar a la patria, trabajando fuerte en conjunto", expresó Polonia Jr. durante su presentación oficial.

El ejecutivo adelantó que tiene comunicación directa y abierta con varios jugadores y mencionó nombres como Junior Lake, Sócrates Brito, Raimel Tapia y Jhan Mariñez, quienes figuran en los planes para integrar el equipo.

El presidente de Fedobe, Juan Núñez Nepomuceno, aseguró que la entidad trabaja en las gestiones necesarias para obtener el permiso de la Liga Mexicana de Béisbol y así contar con jugadores que militan en ese circuito y sumó a la lista mencionada por el gerente a Erick González y Kelvin Gutiérrez.

"Luis Polonia Jr. ha sido el gerente más exitoso de la Liga de Verano de la República Dominicana. Además, fue gerente del equipo en los pasados juegos, donde terminamos en cuarto lugar", indicó Núñez Nepomuceno.

La designación también cuenta con el respaldo del grupo de operaciones del equipo del Clásico Mundial de Béisbol, liderado por Nelson Cruz, quien valoró positivamente la elección.

"Es una persona joven, con experiencia y capaz", afirmó Cruz, al reiterar el compromiso de su equipo de trabajo en la búsqueda de la presea dorada.

Un gran reto

La historia, sin embargo, plantea un reto mayúsculo. La República Dominicana debutó en esta cita en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 1946, donde obtuvo la medalla de plata tras caer en la final ante Colombia. Cuba se quedó con el bronce.

Desde entonces, el país acumula 11 preseas (tres de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce), segundo en el medallero histórico, solo por detrás de Cuba, potencia regional, con 15 oros.

No obstante, ninguna de las conquistas doradas dominicanas ha sido en suelo dominicano. En Santo Domingo 1974, el equipo nacional cayó en la final ante Cuba y se conformó con la plata, mientras que en la edición de Santiago 1986 quedó fuera del podio.

Igual ocurrió en los Panam de 2003, donde quedó a deber. Con ese antecedente, el equipo que encabezará Polonia Jr. tendrá como misión romper la historia y regalarle al país un título largamente esperado frente a su afición.