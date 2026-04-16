Félix Neón debuta mañana como árbitro de la MLB

En 2021, Neón empezó a ser umpire en Clase A. ( FUENTE EXTERNA )

Mientras se preparaba para hacer sus rutinas diarias en ligas menores, Félix Neón recibió ayer una llamada que jamás olvidará.

"Voy a debutar el viernes en Grandes Ligas", cuenta a Diario Libre Orlando Díaz, presidente de la Asociación de Árbitros del Distrito Nacional, sobre la conversación en la que Neón le comunicó la noticia.

Neón será parte de la terna arbitral que impartirá justicia en el terreno de juego, en la serie de cuatro partidos que empieza este viernes entre Tigres y Medias Rojas en Fenway Park.

Será apenas el segundo quisqueyano que arbitra en la MLB, tras Ramón Ferrer, que lo hace desde 2016.

Había sido avisado

Tras finalizar la pasada pretemporada, y gracias a su amplio recorrido en Lidom y ligas menores, Neón fue notificado por el departamento de umpires de la MLB que sería un call-up (árbitro suplente), en caso de enfermedades o ausencias de un titular.

"Para nosotros es de gran orgullo que otro árbitro dominicano que salió de la Dominican Summer League (DSL) llegue a Grandes Ligas", dijo Díaz, también es presidente de la entidad.

En 2018, el oriundo de Barahona concluyó con notas sobresalientes el curso de la Academia Dominicana de Árbitros de Béisbol (ADAB) y a partir de ahí se destacó en capacitaciones y entrenamientos especializados para árbitros hasta que fue llamado a ser umpire en Clase A en 2021.

En su recorrido, Neón acumula 8 años de experiencia en Lidom, y su presidente, Vitelio Mejía, destacó en un comunicado los valores de trabajo, disciplina y perseverancia que han caracterizado al árbitro de 28 años.