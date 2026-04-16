Los Mets estrenan en el país un centro de alto rendimiento con una inversión de US$ 10 millones

Vista del Centro de Alto Rendimiento de los Mets en Boca Chica. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Mets de Nueva York dieron un paso de avance en su estrategia de desarrollo de talento con la inauguración oficial de su renovado Centro de Alto Rendimiento (CAR), una inversión de 10 millones de dólares en la academia de la organización en el país.

La instalación una estructura de vanguardia, representa una de las inversiones más ambiciosas de la franquicia en suelo dominicano, fortaleciendo una relación que data desde 1980.

El renovado espacio, no es solo un centro de entrenamiento; es un ecosistema diseñado para la formación integral del pelotero. Las instalaciones integran áreas de recuperación, educación y convivencia, asegurando que los prospectos crezcan tanto en su juego como en su vida personal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/hgcpnr3woaa7fbh-6cbc3bd5.jpg Vista exterior del CAR. (FUENTE EXTERNA)

"Esta inauguración es un paso clave en nuestra inversión continua en el país. Junto con nuestro nuevo centro de desarrollo de jugadores, que actualmente se está construyendo en Port St. Lucie, este centro aquí en la República Dominicana forma parte de un sistema totalmente integrado que apoya a nuestros jugadores en cada etapa de su trayectoria. ", afirmó David Stearns, presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets.

El ejecutivo subrayó que el complejo refleja la visión de los propietarios, Steve y Alex Cohen, de proveer el mejor entorno posible para que los jugadores actuales y futuros alcancen su máximo potencial.

Características principales del Centro de Alto Rendimiento Un gimnasio de 923 metros cuadrados equipado con un área especializada en nutrición.

18 habitaciones tipo suite con estaciones de trabajo individuales y 12 dormitorios adicionales.

Nuevas aulas educativas y oficinas administrativas.

Área de recuperación con piscinas de inmersión (fía y caliente).

Campo de agilidad de 60 yardas y una expansión de 483 metros cuadrados adicionales para las jaulas de bateo.

Impacto Comunitario

"Esta instalación representa nuestro futuro y desde el lado de desarrollo de los peloteros, aquí es donde este futuro cobra vida todos los días. Lo que hace este lugar tan importante y especial no es solamente lo que hacen aquí los jugadores de manera temprana , sino donde viven, aprenden y crecen", dijo Juan Henderson, Director de O operaciones para América Latina de la organización.

Más allá de las líneas de cal, los Mets buscan que el CAR sea un motor para Boca Chica. El diseño contempla el uso de las instalaciones como recurso para programas educativos y actividades que involucren a las familias de la zona, estrechando los lazos con la comunidad local.

La ejecución del proyecto estuvo a cargo de JMF Arquitectos y la Constructora Hermida, mientras que la identidad visual y gráfica fue responsabilidad de la firma Gensler.