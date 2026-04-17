Así es la tecnología con la que se recupera Juan Soto

Sean Bardenett, Vicepresidente de Rendimiento de los Mets, muestra la Keiser A300 Seated Calf en la que Juan Soto es monitoreado de su pantorrilla derecha. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Desde que en Noviembre de 2020, Steve Cohen comprara los Mets por US$ 2, 400 millones, la tecnología aplicada al béisbol era uno de sus principales objetivos.

Con la inauguración de un moderno Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la academia del equipo en Boca Chica, la visión de Cohen ha llegado a los prospectos dominicanos.

Pero Sean Bardenett, Vicepresidente de rendimiento de los Mets, indica que la tecnología presente en el país, es la misma que se usa para recuperar a Juan Soto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-145659-99dff19b.jpeg Sean Bardenett, Vicepresidente de Rendimiento de los Mets. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

"De ahora en adelante, en todos los niveles de la organización, tomaremos decisiones basadas en datos que aseguren un buen rendimiento, como es el caso de la recuperación de Soto", dijo Bardenett a Diario Libre.

Proceso de Soto

Bardenett asegura que en su programa de recuperación de su lesión en la pantorrilla derecha, todo lo relacionado con Soto está documentado: sus movimientos, mecánica de correr, rango de desplazamiento y fuerza aplicada.

Soto utiliza cada día un equipo de resistencia neumática (basado en aire comprimido) de la tecnología Keiser.

A diferencia de las pesas, esa técnica elimina la inercia en los movimientos, y hace que el ejercicio sea más seguro y controlado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-145700-1-ad8f5a88.jpeg Panel de laKeiser A300 Seated Calf. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

En el panel, la máquina muestra cuánta fuerza Soto aplica sobre cada una de sus pantorrillas, (muy especialmente la derecha), lo que se relaciona en tiempo real con su peso corporal y otros datos (en otros equipos) que muestran si el rendimiento es óptimo para volver a la acción.

El elemento complementario es la comunicación con el pelotero, y Soto diariamente ha expresado que su mejoría va en progreso.

"Juan trabaja muy duro ahora busca recuperar la amplitud de sus movimientos al correr, así como la fuerza y la potencia. Queremos que vuelva, pero de forma segura. Le damos mucho crédito a Juan por su gran esfuerzo", indicó Bardenett.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/juan-soto-tiene-una-leve-distension-en-la-pantorrilla-derecha-7940f5e9-8fda3d32.jpg Juan Soto se lesionó mientras corría las bases el viernes 3. (ARCHIVO/ AFP)

Sin embargo, el fisioterapeuta y alto ejecutivo de los Mets fue enfático en recalcar que Soto volverá a jugar siempre y cuando la data respalde la decisión.

Si el progreso de Soto continúa de acuerdo con lo planeado, el regreso del patrullero criollo estaría pautado para el martes 21, en el inicio de una serie de tres partidos que los Mets sostendrán con los Mellizos en el Citi Field.

Ya corre bases

El pasado martes a través de su cuenta en la red social X, Cohen informó que Soto ya corría en el infield como parte de su progreso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/hgcpnr9wcaa86fk-5b5ff4ad.jpg Vista del CAR de los Mets. (FUENTE EXTERNA)

El equipo sigue con cautela el proceso de rehabilitación que podría incluir traer lanzadores de ligas menores para que Soto realice prácticas de bateo en Queens.

Al momento de su lesión Soto tenía una línea ofensiva de .355/.412/.516, con un jonrón y OPS de .928 en ocho partidos.

Los Mets (7-12), tienen ocho derrotas consecutivas y son los últimos en el este de la Liga Nacional.