Otra resonancia magnética decidirá el esperado regreso de Juan Soto con los Mets

Juan Soto es felicitado por sus compañeros al llegar al dugout de los Mets. ( ARCHIVO/ AFP )

Aunque el optimismo rodea la salud de Juan Soto, la gerencia ha decidido no correr riesgos, ya que se le realizará una resonancia magnética adicional en su pantorrilla derecha antes de reintegrarlo oficialmente al roster, según informa la periodista Laura Albanese de Newsday.

"Juan Soto está progresando en actividades de béisbol y sigue en camino de regresar la próxima semana, pero los Mets querrían hacerle una resonancia magnética complementaria para asegurarse de que está bien antes de activarlo." Laura Albanese Periodista de Newsday “

Juan Soto is progressing in baseball activities and is still on track to return next week but the Mets will want to do a supplemental MRI to ensure he's OK before activating him — Laura Albanese (@AlbaneseLaura) April 17, 2026

Esta medida de precaución podría ser la confirmación de que la distensión que sufrió en la pantorrilla derecha, ha sanado por completo.

Ataque débil

Tras la lesión de Soto el pasado viernes 3 de abril corriendo las bases en San Francisco, la ofensiva del equipo experimentado una caída significativa, al promediar apenas 2.73 carreras por partido y acumular una racha de 8 derrotas.

Durante ese periodo, los neuyorquinos registran una línea de bateo de .212/.252/.296 y un wRC+ de 57 ( un 43% menos que el promedio ofensivo para crear carreras de toda la liga), lo que los sitúa en los últimos lugares de la Liga Nacional.

La meta del mánager Carlos Mendoza es tener a Soto disponible para la estadía de nueve juegos en casa que arranca la próxima semana contra los Mellizos de Minnesota el martes 21, una serie que se perfila como crucial para que los de Queens recuperen el terreno perdido.

El orden de bateo

El regreso de Soto plantea un dilema táctico para Mendoza, quien este mismo viernes reconfiguró el orden al bate buscando generar carreras.

Con el novato Carson Benge como primer bate y Bo Bichette como segundo, el equipo ha intentado encender la chispa. La gran interrogante es dónde ubicar a Soto.

Moverlo más allá del tercer puesto podría restarle turnos valiosos, por lo que Mendoza baraja colocarlo entre Bichette y el boricua Francisco Lindor para mantener un equilibrio de manos.

Otras lesiones

Mientras Soto se acerca al retorno, el panorama de Jorge Polanco es opaco. El infielder sigue fuera por molestias en la muñeca y una bursitis persistente, lo que podría llevar a los Mets a colocarlo también en la lista de lesionados.

Con Soto en el horizonte y la necesidad de victorias, Nueva York espera que su principal arma ofensiva esté lista para castigar el pitcheo contrario en la próxima semana en Citi Field.