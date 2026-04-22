José Monegro confía en que el patronato del Quisqueya pondrá atención a la grama de ese estadio

Vista de las condiciones en que se encuentra la grama del Estadio Quisqueya en una imagen del martes 21 de abril de 2026. ( JOLIVER BRITO )

Los asistentes al concierto de Chayanne en el Estadio Quisqueya Juan Marichal el pasado 11 de abril quedaron a gusto. Todo quedó a pedir de boca, menos la grama del histórico parque de béisbol.

La grama está lejos del nivel que debe tener y a falta de 93 días para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8) se hace necesario prestar atención.

"Como es sabido, el Estadio Quisqueya es manejado por un voluntariado que tiene la responsabilidad del cuidado de las instalaciones", dijo el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro.

La Copa Malta Morena, que termina el 6 de junio; Ed Sheeran, el 9 de mayo y Kany García el 30 de mayo se presentarán en el Quisqueya.

La realidad no se corresponde con la inversión. Tan simple como suena, el Gobierno dominicano invirtió 500 mil dólares para el montaje de la miniserie de dos juegos entre los Tigres de Detroit y la selección dominicana que compitió en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Confío en que el voluntariado del Estadio Quisqueya tomará las previsiones correspondientes para mantener esa instalación en condiciones óptimas antes, durante y después de cada uso".

La carpeta que se usó duró unos 10 días después del concierto, lo que maltrata la grama.

Tres productores se unieron para la realización del concierto "Bailemos Otra Vez Tour", un baile en el que miles disfrutaron sobre una sufrida grama.