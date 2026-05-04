Junior Caminero anota una en el triunfo de los Rays 5-1 sobre los Azulejos

Los Rays de Tampa Bay derrotaron 5-1 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes en St. Petersburg, apoyados en un temprano golpe ofensivo que marcó el rumbo del partido.

Los Rays extendieron a cuatro su racha de triunfos y lograron su décima en los últimos 11 encuentros.

Ryan Vilade fue la figura principal al conectar un jonrón de tres carreras en la primera entrada. Más adelante, Taylor Walls amplió la diferencia con un sencillo de dos carreras en el sexto episodio.

Por los Rays, el Junior Caminero de 3-0, una anotada, un boleto y un ponche.

En el montículo, Nick Martinez (3-1) se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en las que permitió una sola carrera y ponchó a cuatro. Por su parte, Eric Lauer (1-4).

Bryan Baker se encargó del cierre y consiguió su noveno salvamento con una breve aparición en la novena entrada.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. impulsó la única carrera de su equipo, tras una actuación de 4-1; recibió un boleto y dos ponches. Su compatriota, Jesús Sánchez se fue de 4-1.