Jasson Domínguez responde como esperan los Yankees; su meta es mostrar que pertenece a las GL

La clase ofensiva que mostró Jasson Domínguez en el partido de este domingo es lo que realmente esperan los Yankees de Nueva York del dominicano de 23 años.

Domínguez está ya en el camino de superar la etiqueta de "sospechoso de prospecto" y convertir en realidad la fuerza de ataque para la cual fue traído a esta organización.

En el juego de ayer Domínguez impulsó tres carreras, dos de ellas gracias a su jonrón ante Andrew Kittredge en un octavo grande de los Yankees, que anotaron siete vueltas para asegurar un triunfo 11-3 sobre los Orioles de Baltimore, a quienes le dominan la serie 3-0, pendiente del cuarto juego esta noche (7:05 p.m.).

Es el primer bambinazo de la campaña para "El Marciano", quien tiene la habilidad de batear a las dos manos. Con su actuación ayudó a Nueva York a colocar su récord a 23-11, la mejor marca de la Liga Americana y la segunda de todas las Grandes Ligas.

Su primer cuadrangular llega después de instalarse en Grandes Ligas el lunes y a la vez es la segunda ocasión en su carrera que conecta un hit desde ambos lados del plato en una sola entrada, hazaña que realizó el 27 de agosto de 2025, contra los Nacionales.

Además, es el único jugador de los Yankees en lograr esta hazaña desde Mark Teixeira en 2016.

La confianza

Domínguez nunca ha jugado más de 123 partidos en las Grandes Ligas.

En las dos anteriores jugó ocho en 2023 y 18 en 2024. Con su juego de ayer, en el que bateó de 5-3, dos anotadas y tres empujadas muestra un reflejo de las condiciones que realmente posee, pero necesita afincarlas.

"Cuando juegas un buen partido como ese y ganas, siempre es genial", dijo Domínguez a MLB.com. "Cada vez que conectas un hit, cualquier cosa buena, la confianza aumenta".

Domínguez fue subido desde el equipo Triple-A de la organización el Scranton/Wilkes-Barre.

Se le abrió un espacio en el róster por su compatriota, Luis Gil, quien fue enviado a Triple A.

Aprovechar ahora

En una época en la que el promedio sigue siendo significativo, pero más la fuerza, la calidad de los batazos, los jonrones y por supuesto las empujadas, las puertas están abiertas para el dominicano, quien bateó .257 la pasada estación, 10 jonrones, 18 dobles y 47 empujadas.

Además el dominicano mostró velocidad con 23 robos.

Es un posible reemplazo de otro cañón lastimado de Nueva York, Giancarlo Stanton, lesionado de la pantorrilla.

Domínguez llevará su talento para los siguientes tres partidos, ahora ante Texas en el Yankee Stadium.

Mejoría en sus debilidades Domínguez deberá demostrar que pertenece a las Grandes Ligas. En 22 juegos con los Wilkes-Barre esta primavera, empujó 13 carreras y dio 3 jonrones con un promedio de .306. "Allá abajo, en Triple-A, para eso trabajas", con el fin de retornar a Grandes Ligas. Mientras tanto ha mostrado progreso en algunas de sus mayores debilidades: batear a la derecha contra zurdos y jugar una defensa consistente en el jardín izquierdo. "Ahora que estoy aquí, intento disfrutar mi tiempo y ayudar al equipo", le dijo al New York Post. En lo primero hay mejoría notable (.389), lo otro va en progreso.