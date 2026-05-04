Juan Soto, de 3-0 como bateador abridor de los Mets, que vencieron 4-0 a Rockies

Los Mets derrotaron 4-2 a los Rockies de Colorado en un partido adelantado por amenaza de lluvia, con una alineación inusual encabezada por Juan Soto como primer bate.

Soto se fue de 3-0, anotó una carrera, recibió un boleto y se ponchó una vez, en lo que fue apenas la tercera vez en su carrera que ocupa el turno de bateador abridor.

Carson Benge conectó un jonrón para romper el dominio del lanzador japonés Tomoyuki Sugano. A partir de ahí, los Mets encadenaron cuatro imparables consecutivos. Soto, en su nuevo puesto en la alineación, recibió base por bolas y ayudó a mantener la presión ofensiva en un sexto episodio de cuatro carreras.

David Peterson se llevó el triunfo con cuatro entradas sólidas, mientras que el bullpen, con Craig Kimbrel y Devin Williams, cerró sin complicaciones. Williams tiró una entrada perfecta para su cuarto salvamento.