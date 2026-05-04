×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Juan Soto
Juan Soto

Juan Soto, de 3-0 como bateador abridor de los Mets, que vencieron 4-0 a Rockies

Es la tercera ocasión en su carrera que el dominicano ocupa esa posición en la alineación

    Expandir imagen
    Juan Soto, de 3-0 como bateador abridor de los Mets, que vencieron 4-0 a Rockies
    Juan Soto (X / @SNYTV)

    Los Mets derrotaron 4-2 a los Rockies de Colorado en un partido adelantado por amenaza de lluvia, con una alineación inusual encabezada por Juan Soto como primer bate.

    Soto se fue de 3-0, anotó una carrera, recibió un boleto y se ponchó una vez, en lo que fue apenas la tercera vez en su carrera que ocupa el turno de bateador abridor.

    Carson Benge conectó un jonrón para romper el dominio del lanzador japonés Tomoyuki Sugano. A partir de ahí, los Mets encadenaron cuatro imparables consecutivos. Soto, en su nuevo puesto en la alineación, recibió base por bolas y ayudó a mantener la presión ofensiva en un sexto episodio de cuatro carreras.

    David Peterson se llevó el triunfo con cuatro entradas sólidas, mientras que el bullpen, con Craig Kimbrel y Devin Williams, cerró sin complicaciones. Williams tiró una entrada perfecta para su cuarto salvamento.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.