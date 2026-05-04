Soto abre la tanda como bateador abridor y los Mets buscan reacción con giro en la alineación

Los Mets, con un récord de 12-22, necesitan un revulsivo. El próximo intento del mánager Carlos Mendoza para encontrarlo se materializa en una alineación inusual.

Juan Soto será el primer bate de Nueva York en el primer partido de la serie del lunes a las 5:40 p.m. contra los Rockies.

Esta será apenas la tercera vez en la carrera del superestrella jardinero, publica MLB.com, que batea en la primera posición, siendo las otras dos cuando jugaba con los Nacionales en 2018 y 2021. Soto había bateado de segundo en todos los demás partidos que había disputado esta temporada.

Con una línea de bateo de .314/.415/.500 y tres jonrones, Soto, quien jugará en el jardín izquierdo el lunes, ha sido uno de los pocos puntos brillantes para una ofensiva de Nueva York que se encuentra en el último lugar de las Grandes Ligas con un OPS de .633. Soto también tiene un historial sólido en 24 juegos en Coors Field, con un wRC+ de 182, ocho jonrones y cuatro dobles.

Los Mets intentarán arrancar con buen pie en la altitud contra el derecho de los Rockies, Tomoyuki Sugano (3-1, 2.84 de efectividad). Así luce el resto de la alineación de los Mets:

Jardinero izquierdo Juan Soto

Campocorto Bo Bichette

Jardinero derecho MJ Meléndez

Primera base Mark Vientos

Tercera base Brett Baty

Segunda base Marcus Semien

Centrocampista central Carson Benge

Bateador designado Francisco Álvarez

Receptor Luis Torrens