VIDEO| Junior Caminero con 11 y Oneil Cruz con 10, firmes en el liderato de jonrones de RD en MLB

Oneil Cruz (izquierda) y Junior Caminero acompañan a Elly de la Cruz como los tres dominiicanos con al menos 10 jonrones en esta campaña. ( ARCHIVO/ AFP )

Luego de la jornada del 10 de mayo de 2026, Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay y Oneil Cruz de los Piratas de Pittsburgh en el liderato de jonroneros entre sus compatriotas en la MLB, sumando 11 y 10 cuadrangulares respectivamente.

Esta dupla de infielders no solo destaca por la cantidad de sus batazos, sino por la fuerza con la que impactan la pelota.

Junior Caminero, quien ya deslumbró con 45 vuelacercas en la temporada 2025, no ha quitado el pie del acelerador en esta nueva campaña.

¡Junior Caminero con un HR de 404 pies abriendo juego! pic.twitter.com/YR41HLTaAS — MLB Español (@mlbespanol) May 10, 2026

Su jonrón número 11 llegó precisamente este domingo ante los Medias Rojas de Boston, un batazo solitario en la primera entrada que salió de su bate a una velocidad de 105.2 mph y recorrió 404 pies.

El joven antesalista de los Rays ha mantenido una velocidad de bate promedio de 79.9 mph, situándose en el percentil 100 de la liga, lo que confirma que su fuerza no es casualidad, sino producto de uno de los swings más rápidos del negocio.

Cruz también en doble dígitos

Por su parte, el gigante de Pittsburgh, desafía las leyes de la física con su imponente estatura de de 6'7". Cruz alcanzó la cifra de doble dígito en jonrones también este domingo frente a los Gigantes de San Francisco.

Su décimo estacazo de la temporada fue un proyectil que reafirma su estatus como el jugador con la mayor velocidad de salida promedio en las Mayores (95.9 mph). Cruz posee el récord del batazo más fuerte en la era de Statcast, con una conexión que alcanzó las 122.9 mph, una cifra que parece de videojuegos.

ONEIL CRUZ es el primer jugador de la temporada 2026 en lograr 10+ HR y 10+ SB ?? pic.twitter.com/SFWB3XilKr — MLB Español (@mlbespanol) May 10, 2026

Los momentos clave han definido el liderato de estos dos sluggers.

Caminero ha mostrado una capacidad especial para castigar lanzamientos quebrados, como el sweeper que le conectó a Paul Skenes en el reciente Clásico Mundial o la curva que mandó a las gradas este domingo en Fenway Park.

Su impacto en los Rays es total, liderando al equipo en juegos, cuadrangulares y remolcadas, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr tales hitos para la franquicia desde su debut.

En Pittsburgh, Oneil Cruz ha transformado la ofensiva de los Piratas. Sus 10 jonrones han llegado acompañados de una agresividad notable en las almohadillas, acumulando ya 15 bases robadas en lo que va de 2026.

Los datos de FanGraphs y Baseball-Reference subrayan la eficiencia de ambos.

Caminero registra un wRC+ de 130, lo que significa que produce un 30% más que el promedio de la liga, mientras que su porcentaje de "Hard-Hit" (pelotas golpeadas con fuerza) se mantiene en un sólido 44%.

Cruz, por su lado, presenta un impresionante 61.4% en la misma categoría de impactos fuertes.

De la Cruz firme

Elly De La Cruz se ha unido a la fiesta del poder dominicano en este 2026, alcanzando ya la marca de 10 cuadrangulares con los Rojos de Cincinnati.

El campocorto sigue siendo un terror para los lanzadores gracias a su capacidad de generar un contacto devastador; actualmente registra un impresionante Hard-Hit % del 50.0% y una velocidad de salida promedio de 93.7 mph, situándose en la élite de la liga según los registros de Baseball Savant.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/mlb-de-la-cruz-irrumpe-como-elite-y-sacude-la-carrera-por-el-mvp-c4861daa-eb45ad32.jpg Elly de Cruz al momento de conectar un jonrón en esta campaña. (ARCHIVO/ AFP)

Uno de sus momentos más memorables en la actual campaña ocurrió a mediados de abril, cuando conectó un enorme jonrón de 442 pies para celebrar el Día de Jackie Robinson.

La lista de jonroneros dominicanos, continúa con Manny Machado, José Ramírez y Julio Rodríguez, empatados con seis. Ramón Laureano, Ketel Marte, Ángel Martínez y Jesús Sánchez han pegado cinco.