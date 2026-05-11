Juan Soto lleva tres juegos seguidos sin hits: "Estoy fallando muchos pitcheos"

Juan Soto mientras agota un turno al bate con los Mets esta temporada. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto atraviesa uno de esos desiertos que parecen irreales para un bateador de su jerarquía.

Tras encadenar tres partidos consecutivos sin conectar de hit y sumergirse en un preocupante bache en su promedio de bateo de 33-4 (.121) en sus últimos nueve compromisos, algo raro le sucede al jugador mejor pagado del negocio.

En los últimos 7 juegos de los Mets, Soto batea .077 (de 26-2), con un jonrón, dos remolcadas, tres boletos y cinco ponches.

El propio Soto ha sido autocrítico, señalando que simplemente está "fallando pitcheos" contra los que normalmente impacta por terreno de nadie.

"Es difícil. Simplemente he estado fallando muchas pitcheos", dijo Juan Soto a la prensa al final de la derrota de los Mets 5-1 ante Arizona este domingo. "Me han estado lanzando pitcheos en los que apenas he quedado un poco por debajo, y he estado trabajando con los coaches de bateo, haciendo swings, siguiendo mi rutina y trabajando en la mecánica. Ya llega un punto en el que tienes que dejar de fallarlas."

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/afp202605032273862728v2highresnewyorkmetsvlosangelesangels-7b42644e.jpg Juan Soto de los New York Mets golpea su bate contra el suelo después de ponchars en Angel Stadium de Anaheim el 3 de mayo de 2026. (JAYNE KAMIN-ONCEA/GETTY IMAGES/AFP)

Lo que dicen los datos

Sin embargo, detrás de esa frase coloquial, la data avanzada de Baseball Savant y FanGraphs revela una desconexión mecánica y visual que está afectando su zona de impacto.

La afirmación de Soto de que está "fallando pitcheos" se sostiene al observar su "In-Zone Whiff %" (porcentaje de swings abanicados a lanzamientos dentro de la zona). Ese indicador Soto lo ha elevado a un 21.6%, una cifra alejada de su promedio personal que es entre 12-14%.

Al mismo tiempo, Soto ha visto un incremento inusual en los strikes cantados y en los "swings y fallos" ante rectas de cuatro costuras en el corazón del plato.

Esto sugiere que su timing está ligeramente retrasado; la bola le está llegando antes de que sus manos completen el recorrido, lo que convierte esos pitcheos bateables en fouls inofensivos o elevados mansos hacia los jardines.

E n esta última semana, la mayoría de sus conexiones han tenido ángulos de salida desastrosos (Pop-ups o roletazos débiles), lo que indica que no está encontrando el centro de la bola.

Su "Hard-Hit %" ha caído de un 55% a un 38% en este periodo, lo que confirma que la autoridad con la que suele castigar la pelota se ha evaporado temporalmente.

La disciplina en el plato, que es la marca registrada de Soto, también ha mostrado algunas falencias. La data de FanGraphs muestra un ligero aumento en su "O-Swing %" (le hace swing a lanzamientos fuera de la zona de strike), el cual se sitúa en 22.8%, muy distinto del promedio entre 12% y el 19% que caracteriza su carrera.

Al sentirse ansioso por romper la mala racha, el dominicano está expandiendo su zona, lo que le quita su mayor ventaja competitiva: obligar al lanzador a venir por el centro. Cuando Soto persigue lanzamientos en los bordes, pierde el equilibrio de su swing, lo que resulta en contactos débiles o ponches en situaciones donde suele negociar boletos.

Mala racha anterior

De acuerdo con los registros históricos de la MLB, la última vez que Soto experimentó un bache de esta magnitud fue durante el primer mes de la temporada 2023 con los Padres de San Diego.

En aquel entonces, Soto pasó por un tramo de 10 juegos donde su promedio apenas rozaba el .160, generado por una racha similar en la que no conectó de hit en turnos clave. Al igual que ahora, el problema fue una combinación de un timing tardío y una tasa de boletos inusualmente baja para sus estándares.

El jardinero quisqueyano reconoce que el problema no solo está en él, sino en el equipo, pero está seguro de que el mal tiempo pasará muy pronto.

"No hay problemas aquí. Todos somos profesionales. Todos podemos manejar estas situaciones, pero definitivamente algunos muchachos están pasando por un pequeño mal momento ahora mismo. Aun así, creo que esto va a pasar.", señaló.

Tras haber perdido tres semanas por una leve lesión en la pantorrilla, Soto batea en la temporada para .264, con 4 jonrones, 10 empujadas y .826 de OPS.