Dodgers mantienen el favoritismo a pesar de la presión de los Bravos de Atlanta

Shohei Ohtani, jugador insignia de los Dodgers. ( RONALD MARTINEZ/AFP )

Casi 50 días después del comienzo de la temporada 2026 de la MLB, los Bravos y los Cachorros, así como los Dodgers y los Padres, se insinúan como candidatos al título de la Liga Nacional, en tanto que con mayor distancia sobre sus rivales galopan los Rays y los Yanquis en la Liga Americana.

En el comienzo de la tercera semana de mayo los Bravos de Atlanta exhiben el mejor porcentaje de victorias (.683) producto de 28 celebraciones y apenas 13 derrotas de toda la Liga Nacional.

De lujo resultó este fin de semana su exhibición en la casa de los Dodgers al sorprenderlos con un idéntico mazazo de 2-7 el domingo y el sábado.

Con estas credenciales ratifica la apuestas de varios comentaristas por la novena de la ciudad georgiana de Cumberland.

Los Cachorros de Chicago hacen sombra con el segundo mejor porcentaje de victorias (.659) de toda la Liga Nacional, aunque su impresionante ritmo ha resultado averiado tras los últimos dos encuentros que los Rangers liquidaron con victorias de 3-0 el domingo y 6-0 el sábado.

Aunque ligeramente inferiores a los registros de Cachorros y Bravos, los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Angeles mantienen registros casi idénticos desde la cima de la división Oeste: 24 triunfos, 16 derrotas y una media de éxitos de (.600).

Pese al equilibrio, la franquicia en el barrio angelino de Elysian Park sigue siendo la favorita en las casas de apuestas para ganar la Serie Mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/aaron-judge-cuarto-con-cuatro-temporadas-de-50-jonrones-7481db98-39b0e767.jpeg Aaron Judge completa el swing de un cuadrangular. (FUENTE EXTERNA)

Los Yanquis, a pesar de todo

En la Liga Americana los Rays de Tampa Bay y los Yanquis de Nueva York mantienen una lucha sin cuartel desde la cima de la división Este.

La marca de 26 victorias y 15 derrotas (.634) de los Yanquis ha sido mejorada por los Padres con un desempeño de 26-13 para un porcentaje de .667.

El gigante jardinero Aaron Judge lidera las mayores con 16 jonrones, con 384 vuelacercas a lo largo de su carrera, mientras que su compañero, el primera base Ben Rice se ha consolidado como uno de los mejores bateadores de la liga.

Pero los del barrio de El Bronx tienen más motivos para celebrar desde ya. El abridor diestro Cam Schlittler encabeza la Liga Americana con una efectividad de 1.52, apoyado por el zurdo Max Fried y una rotación que pronto recibirá refuerzos.

Los Yanquis fueron el primer equipo de la Americana en alcanzar las 20 victorias esta campaña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/elly-de-la-cruz-llego-a-seis-jonrones-y-cincinnati-sigue-firme-c07de8f4-f07d2a1b.png Elly de la Cruz lleva 10 jonrones. (FUENTE EXTERNA)

De la Cruz y Sánchez, entre los latinos

Mejor jugador latino de la Liga Americana:

A principios de la temporada 2026 de la MLB, el cubano Yordan Álvarez, jardinero izquierdo y bateador designado de los Astros de Houston, destacó como el mejor latino de la Liga Americana.

El de Las Tunas fue nombrado Jugador del Mes de marzo/abril y lidera consistentemente las clasificaciones de bateo entre los latinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/mlb-sanchez-y-bello-logran-triunfos-5d3434f9-adda8ea8.jpg Cristopher Sánchez en acción por los Filis. (ARCHIVO/AFP)

A principios de mayo, el lanzador dominicano Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, destacó como uno de los mejores jugadores latinos en la Liga Nacional, además de producir 60 ponches en 8 aperturas.

Otro destacado es el versátil campocorto dominicano Elly de la Cruz (Rojos de Cincinnati), quien brilló a finales de abril con un promedio de .311, y tiene 10 jonrones y 9 bases robadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/jesus-rodriguez-1-1068x801-1-1024x768-c106ccf7.jpg Jesús Rodríguez conecta un batazo para los Gigantes. (FUENTE EXTERNA)

'Hit de oro' venezolano

El receptor venezolano Jesús Rodríguez bateó el 10 de mayo un 'hit de oro' (un sencillo que da la victoria) que tumbó a los Piratas de Pittsburgh en la parte baja de la duodécima entrada y aseguró el triunfo de los Gigantes de San Francisco por 7-6 en el Oracle Park.

Resolvió el juego con una línea al jardín derecho tras llegar al plato con bases llenas y un solo out.

Hasta entonces, el receptor aragüeño acumulaba cinco presentaciones en las Grandes Ligas, y en cuatro había despachado al menos un sencillo.