El experimento de usar a Juan Soto como primer bate ha fracasado

Juan Soto pega un elevado de sacrificio en Colorado. ( AFP/GETTY IMAGES/DUSTIN BRADFORD )

Las alarmas se han encendido en Queens, y el experimento habrá que replantearlo: Juan Soto no produce como primer bate, ni siquiera ante equipos como Colorado y Arizona.

Desde que el pasado lunes cuatro, cuando debido a las lesiones de Francisco Lindor y Jorge Polanco, el dirigente Carlos Mendoza buscara aumentar la cantidad de turnos de Soto y así generar más tráfico en las bases, el bate del patrullero dominicano se ha enfriado.

Apenas ha pegado dos hits en 21 turnos (.095), una remolcada con seis ponches, y .469 de OPS en sus últimos seis juegos en ese rol y los Mets tienen marca de 3-3 en ese trayecto.

Tras encadenar tres partidos consecutivos sin conectar de hit, Soto ha atribuido el bajón a que está “fallando pitcheos”.

No logra descifrar

“Me han estado lanzando pitcheos en los que estoy quedando por debajo, y he estado trabajando con los coaches de bateo, haciendo swings, siguiendo mi rutina y trabajando en la mecánica”, dijo Soto a la prensa tras la derrota ante Arizona el domingo en la gira del equipo por el Oeste.

“Ya llega un punto en el que tienes que dejar de fallarlos”, señaló.

Lo dice la data

La situación de Soto se sostiene al observar su “In-Zone Whiff %” (porcentaje de swings abanicados a lanzamientos dentro de la zona), de la plataforma Baseball Savant.

Ese indicador, desde que es primer bate, Soto lo ha elevado a un 21.6 %, una cifra alejada de su promedio que es entre 12 y 14 %, lo que siempre lo ha colocado en la élite de MLB.

La disciplina en el plato, marca registrada de Soto, también ha caído.

FanGraphs muestra un ligero aumento en su “O-Swing %” (le hace swing a lanzamientos fuera de la zona de strike), el cual se sitúa en un 22.8 %, muy distinto a su promedio de por vida entre el 12 % y el 19 %.

En 25 juegos de 2026, Soto batea para .264 con cuatro jonrones, 10 empujadas y .826 de OPS.

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