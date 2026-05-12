Para su serie contra Detroit, los Mets colocan a Juan Soto como tercer bate

Juan Soto luego de impactar la pelota en un turno con los Mets durante la actual campaña de Grandes Ligas. ( FUENTE EXTE )

El prospecto A.J. Ewing debuta en el octavo puesto. El novato Carson Benge será primero, y Juan Soto será tercero. Los Mets simplemente están desesperados por encontrar cualquier combinación que funcione, y así se presentarán este martes en el Citi Field para iniciar contra los Tigres de Detroit, una serie de tres juegos.

Soto había sido el primer bate en los últimos seis juegos consecutivos del equipo, después de haber bateado segundo anteriormente, pero su ofensiva se cayó estrepitosamente.

Bo Bichette, quien encabezaba el lineup cuando Soto bateaba segundo, estará antes que el quisqueyano en el orden. Benge tuvo una breve racha de tres juegos como primer bate el mes pasado, pero esta es la primera vez que estará más arriba del quinto turno desde el 19 de abril.

A partir del encuentro de este martes, Soto vuelve a su posición natural como tercero al madero, con lo que los de Queens, buscan recuperar el ritmo que ha tenido al dominicano como el corazón ofensivo del equipo.

El movimiento llega justo para respaldar a su compatriota Freddy Peralta (2-3, 3.12) que sube a la lomita a medirse contra Jack Flaherty (0-3, 5.56)

Efecto dominó

Soto como primer bate, solo pegó dos hits en 21 turnos (.095), una remolcada con seis ponches, y .469 de OPS.

El problema no fue solo la falta de hits, sino el efecto dominó en el resto de la alineación. Los Mets promediaron un anémico .120 con corredores en posición de anotar durante esos seis partidos.

Al mover a su mejor bateador a la cima, el equipo perdió la capacidad de remolcar que Soto ofrece en situaciones de apremio, lo que convirtió su reconocida disciplina en el plato, en boletos que nadie podía capitalizar desde los puestos posteriores de la alineación.

Desde la óptica de la sabermetría que tanto valora la gerencia del multimillonario Steve Cohen, el experimento falló al ignorar la psicología del primer bate.

Aunque el OPS de Soto es históricamente de élite (.946), su producción disminuyó notablemente al no tener hombres en base a quienes traer al plato.

El regreso de Soto al tercer puesto coincide con la subida del prospecto A.J. Ewing, con lo que los Mets tratan de rodear a su súperestrella con mayor dinamismo.