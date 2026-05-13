VIDEO | Jeremy Peña se encuentra bien luego de una aparatosa caída en partido de rehabilitación

Jeremy Peña mientras defiende el campocorto de los Astros de Houston en un partido de esta temporada. ( JACK COMPTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

El estelar campocorto dominicano Jeremy Peña vivió una jornada accidentada en lo que marcó el inicio de su asignación de rehabilitación en las ligas menores este martes.

En el puesto de primer bate, Peña conectó un doblete y se embasó por un error defensivo, pero luego encendió las alarmas de la organización de los Astros tras protagonizar dos aparatosas situaciones sobre el terreno de juego.

Durante la quinta entrada, Peña fue parte de una fuerte colisión en la segunda base con un corredor mientras intentaba fildear un disparo desviado desde los jardines, lo que provocó que diera un giro en el aire y cayera de espaldas, según se puede apreciar en un video del periodista Chris Thomasson en su cuenta de X, y que fue reportado por Yahoo Sports.

Here's the higher quality version of Jeremy Peña getting upended on the double.



And then getting drilled by a pitch the next half inning before getting pulled for a pinch runner. https://t.co/PxNZ3QpSrk pic.twitter.com/jKg0rgC2km — Chris Thomasson - KIII Sports (@ChrisThomasson7) May 13, 2026

En la próxima jugada, Peña sacó de out con un tiro a la inicial para cerrar el inning.

Aunque se mantuvo en acción, en la parte baja de ese mismo episodio recibió un pelotazo en el antebrazo; a pesar de que caminó hacia la inicial sin muestras aparentes de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico prefirió retirarlo del encuentro por un corredor emergente.

Mientras abandonaba el terreno, se le vio sonreír camino hacia el dugout.

Peña, quien viene de ser seleccionado al Juego de Estrellas, permanece en la lista de lesionados desde el pasado 13 de abril debido a un esguince grado 1 en el isquiotibial derecho (tendón de la corva).

Lo sucedido el martes, extiende un espinoso inicio de campaña para el quisqueyano de 28 años.

En marzo pasado, Peña sufrió la fractura de un dedo mientras jugaba para República Dominicana previo al Clásico Mundial de Béisbol, y apenas ha podido accionar en diez compromisos en esta campaña, con una discreta línea ofensiva de .256/.304/.349 antes de lastimarse la pierna.

Así lo ve Espada

Ante este panorama, el dirigente de los Astros de Houston, Joe Espada, aclaró tras el partido de rehabilitación que el proceso de Peña en los circuitos minoritarios tomará un tiempo prudente y que sería "definitivamente más de dos juegos" los necesarios para que regrese a Grandes Ligas.

El estratega enfatizó la necesidad de evaluar el progreso diario. "Veremos la cantidad de turnos al bate, cómo se siente, cómo se recupera. No hay prisa. Es un isquiotibial, así que queremos asegurarnos de ser cuidadosos al traerlo de regreso", señaló.