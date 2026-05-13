Kyle Schwarber busca este miércoles un nuevo récord para los Filis: 6 juegos seguidos con un jonrón

Kyle Schwarber al momento de conectar un cuadrangular en un partido de la MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

El cañonero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, saltará al terreno del histórico Fenway Park este miércoles con la encomienda de quebrar un récord de la franquicia si logra conectar un cuadrangular por sexto partido consecutivo ante los Medias Rojas de Boston.

El poderoso bateador zurdo dejó el escenario listo para ir en busca de esa marca, tras sacudir un vuelacercas en la misma primera entrada del desafío previo del martes, en la victoria de su equipo 2-1 sobre Boston.

Schwarber atraviesa un gran momento ofensivo tras registrar seis bambinazos en sus últimos cinco compromisos, cifra que lo catapulta al liderato absoluto de las Grandes Ligas con 17 jonrones en la campaña.

De lograr la hazaña, rompería el empate que mantiene con leyendas de la organización de la talla de Mike Schmidt (1979) y Bobby Abreu (2005), Trea Turner (2023) y Rhys Hoskins (2017).

Enfocado en ganar

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de inmortalizar su nombre en los libros de la franquicia, Schwarber se mostró humilde, pero enfocado.

“Nuestra historia como franquicia también es bastante histórica, y cuando tienes a algunos grandes bateadores que pasaron por nuestra organización a lo largo de los años, es realmente genial verlo. Pero, como siempre digo, creo que será aún más genial cuando pueda sentarme, tomar una cerveza y recordar todas las cosas increíbles que hice a lo largo de mi carrera,” dijo Schwarber a la prensa que lo abordó luego del encuentro.

“Pero, ya saben, quiero enfocarme en nuestro equipo y seguir buscando la manera de ganar partidos de béisbol". indicó.

La jornada anterior del triunfo sobre Boston, no solo proyectó el poder de Schwarber, sino que revistió un carácter histórico para el dirigente de los Filis.

El triunfo significó la victoria número 900 en la trayectoria de Don Mattingly como dirigente en las Mayores.

El capataz interino admitió con sorpresa que desconocía la cercanía de la redonda cifra hasta que sus asistentes se lo notificaron en los camerinos, y señaló el logro como un grato reflejo de la longevidad en los banquillos.

“Se siente bien, supongo. No me daba cuenta de que eran 900. Me lo dijeron en el vestuario de los coaches, pero es un buen sentimiento. Obviamente, tuviste que dirigir por un tiempo para llegar aquí, así que hiciste algo bien. Sí, es un buen sentimiento", dijo Mattingly.

Juego de hoy

Para el choque de esta noche, los Medias Rojas confiarán la responsabilidad del montículo al derecho Sonny Gray (3-1, 3.54 ERA), quien posee balance histórico de 2-2 frente a Filadelfia. Boston (17-24), está en el sótano de la Liga Americana.

Su rival por los Filis, será el cotizado prospecto novato Andrew Painter (1-4, 6.89), quien buscará enderezar su rumbo en su primera experiencia ante los bates de Boston.

Tracy espera aliviar la alineación con el retorno del venezolano Willson Contreras, líder de jonrones (8) e impulsadas (23) del club, ausente recientemente por un fuerte pelotazo en la mano derecha.