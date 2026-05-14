Las claves que necesita Luis Castillo para lograr su primera victoria del 2026

Luis Castillo ganó 11 partidos tanto en 2024 como en 2025. ( ARCHIVO/ AP )

Luis Castillo busca con urgencia el camino del triunfo en este 2026.

El as dominicano de los Marineros de Seattle, ha tenido un desastroso inicio de temporada con récord de 0-4 y efectividad de 6.57, tras sus primeras 8 aperturas.

Algunas de las razones de esta debacle, tienen que ver en principio con la forma de cómo ha sucumbido entre el cuarto y el quinto episodio.

Castillo ha mostrado destellos de su nivel de All-Star al inicio de los partidos, como en su debut ante los Yankees el 30 de marzo, cuando lanzó 6 entradas en blanco.

Sin embargo, colapsó ante Los Angelinos el 5 de abril (concedió carreras carreras en la cuarta entrada), y una semana después contra Houston permitió 3 vueltas sin poder sacar un out, también en la cuarta entrada.

Luego los Mellizos de Minnesota (27 de abril), le hicieron cuatro rayitas en el quinto, y ahí terminó su actuación en la que la anotaron siete vece durante la apertura.

En su última salida del año, frente a los Medias Blancas de Chicago (9 de mayo), le pegaron un jonrón en el primero y tercer episodio, lo que abrevió su actuación a cuatro capítulos con la misma cantidad de vueltas en total.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/ap25110678530568-89e3d64c-b96eaa7c.jpg Luis Castillo mientras realiza un lanzamiento. (ARCHIVO/ AP)

Castillo ha permitido 6 cuadrangulares en 38.1 entradas, pero el gran problema es que estos batazos han llegado con hombres en base, lo que le ha echado a perder salidas en la que parecía estar en control.

Al lanzador de 33 años, los rivales le conectan con solidez y por varios huecos en la defensa de Seattle, lo que se mide a través de su "promedio de bateo de pelotas en juego" (BABIP), que es de .368, el cual es bastante alto, ya que el promedio de la liga es .300.

BABIP (Promedio de bolas en juego) Evaluación para lanzador .350 o más Mal control .330 Desfavorable .300 Promedio de la liga .280 Favorable .275 o menos Excelente

El BABIP de por vida de Castillo, es de .294, otra muestra en datos duros de lo mal que ha estado durante la actual campaña.

Claves para el triunfo

Para enderezar el rumbo y reclamar la victoria esta tarde en partido que inicia a las 2:10 pm, el dominicano debe ejecutar algunos ajustes ante un rival como los Astros contra los que tiene marca de 3-2 con una efectividad de 3.90 en 10 salidas.

Lo primero para Castillo es recuperar el comando su recta de cuatro costuras, que literalmente se le ha caído de su altura acostumbrada.

Baseball Savant muestra que ese lanzamiento ha perdido elevación ya que promedia 13.5 pulgadas de IVB (Induced Vertical Break), indicador que mide la altura de un pitcheo hacia la zona de strike.

IVB (Vertical Break) para Recta de 4 Costuras Evaluación / Descripción 19 a 21 pulgadas La pelota parece "saltar" o subir al llegar al plato. Genera una cantidad masiva de ponches en la parte alta de la zona. 17 a 18 pulgadas Excelente movimiento que castiga a los bateadores si se combina con buena velocidad. 15 a 16 pulgadas Movimiento estándar. Depende puramente de la localización y la velocidad para no ser bateada con fuerza. 14 pulgadas o menos La recta no tiene soporte aerodinámico y cae de forma predecible. Es muy propensa a recibir jonrones si se lanza alta.

En esa métrica, por debajo de 14 pulgadas es el peor índice. Castillo promedia de por vida entre 17 y 18.5 (Bueno/Por encima del promedio), y roza la recta de elevación élite que se ranquea entre 19 y 21 pulgadas, con la que los bateadores tienden a poncharse por el efecto de elevación que lleva justo al llegar al home plate.

También contra los Astros, Seattle espera que "La Piedra" recupere la mezcla con el cambio de velocidad ya que históricamente ha sido su mejor arma de eliminación y que este año ha carecido de la caída (fade) vertical que le caractriza.

Si además, Castillo vuelve a lanzar más strikes como primer pitcheo, le permitirá que dentro de su promedio de 95 lanzamientos por salida, pueda llegar a la quinta entrada con un panaromana en camino a llevarse primera victoria del año.



