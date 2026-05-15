Oneil Cruz despierta como ese jugador que se pronosticó

Cruz ganará US$ 3.3 millones en este su primer año de arbitraje, y será agente libre al final de 2028. ( JUSTIN BERL/GETTY IMAGES/AFP )

La fuerza descomunal de sus batazos y brazo ya no es lo único que Oneil Cruz muestra en los diamantes de Grandes Ligas.

Tras jugarse un cuarto de la campaña y su condición de líder de Pittsburgh en hits (46), jonrones (10), remolcadas (30), anotadas (34) y bases robadas (15) lo proyecta en el camino de recibir votos para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional por primera vez en su carrera que inició en el 2021.

Ya no es solo el bate que ha tronado más duro en toda la MLB al conectar un hit; la pelota salió a 119 mph, el pasado 16 de abril al pegar un doble.

Ahora, a los 27 años, su aporte ofensivo total es casi un tercio mejor que el promedio de MLB (OPS+ 128), su potencial ajustado de creación de carreras es un 26 % por encima del promedio de la liga (wRC+ 126), entre otras cosas porque está entre los 10 mejores peloteros de Las Mayores con capacidad de convertir una base robada en carrera (BRV de 2).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/oneil-de3be528-ac9558d3.jpeg Cruz es proyectado por las principales plataformas estadísticas para superar fácil los 20 jonrones por tercer campaña seguida. (FUENTE EXTERNA)

Su metamorfosis ha sido notable entre un año y otro. En 2025 su línea de .200/.298/.378 y un OPS de apenas .676. Entonces, su promedio de bateo fue el peor de la MLB entre los bateadores calificados y sus 174 ponches fue el séptimo más alto de la liga.

En cambio, su línea ofensiva de 2026 va en .262/.328/.483, OPS de .811; en la Liga Nacional es segundo en bases robadas y séptimo en jonrones.

"Para batear hacia la banda contraria como lo hace ha mostrado paciencia en el plato. Ha encontrado la forma contra los zurdos, negocia sus boletos y además cuenta con el poder para sacarla en cualquier momento", dijo el dirigente de los Piratas, Don Kelly, al sitio oficial del equipo en MLB.com.

Lo que ha cambiado

La principal mejora que Cruz, nacido en Nizao, ha hecho a su juego es su acierto para descifrar a los zurdos.

Tras apenas batearle 11 hits en 108 turnos (.102) el año pasado, Cruz ahora exhibe un robusto .340/.365/.620 con OPS de .985, con 17 hits en 50 turnos, dos dobles, cuatro jonrones, y 11 remolcadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/oneil-cruz-sigue-caliente-extiende-racha-en-triunfo-de-piratas-11f8e8e1-02f05f0b.jpg En 2025, Cruz compartió junto a Juan Soto el liderato de bases robadas de la Liga Nacional con 38. (X / @JUSTBB_MEDIA)

¿Cuál ha sido la clave?. De acuerdo con reportes de Mike Axisa de CBS Sports, Cruz contrató en el país a un lanzador zurdo durante la temporada muerta, y trabajó prácticas de bateo diario todo el invierno para poder superar sus falencias. Unas sesiones que compartió entre la academia del equipo en Guerra, provincia Santo Domingo, y las facilidades en Bradenton, Florida.

Como resultado, Cruz ha cambiado su postura de batear, y ahora tiene un mejor ángulo de visión respecto al punto de soltura de la pelota (release point) de los zurdos, además de recortar su swing para pitcheos rompientes.

Su tasa de lanzamientos abanicados (Whiff %), que en 2025 contra zurdos era un de un escandaloso 42.4 %, ha caído a un 25.9 %.

Los Piratas (24-20), están a un juego del Wild Card de la Liga Nacional que lideran Milwaukee, los Dodgers y San Luis.

Se afianza en el central

La defensa de Cruz es otro aspecto que ha mejorado. Su estatura (6´7 pies) y velocidad de piernas, lo han ayudado a jugar un centerfield más eficiente. Baseball Savant le otorga un brazo élite, con una fuerza que le permite promediar 97.8 mph por disparo (percentil 100), y su velocidad (28.4 pies por segundo), es de las mejores de la MLB.

Todo completa un perfil en el que Cruz es proyectado por FanGraphs para terminar el 2026 con un WAR de 3.1, lo que lo convertiría en uno los peloteros de posición más valiosos e indispensables del béisbol de las Grandes Ligas.