Regresó la "Subway Series" y más allá de que los Yankees de Nueva York se llevaron el primer juego de vencer 5-2 en Citi Field, hubo un momento histórico no solo para los fanáticos de los Mets, sino también para el béisbol dominicano.

El gran momento emotivo llegó en la baja de la séptima entrada, cuando el dominicano Juan Soto conectó el jonrón número 250 de su carrera profesional en Grandes Ligas.

Soto castigó una recta de cuatro costuras a 97.5 mph de Schlittler, y puso la pelota a viajar 393 pies por todo el jardín central.

Juan Soto with his 5th HR of the season



To hit a HR: (+280) ?



via @MLB | #LGMpic.twitter.com/kDiqVSvzDN — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) May 14, 2026

Al término del encuentro, el toletero quisqueyano expresó que alcanzar esa cifra representa "es el resultado de mucho trabajo duro puesto cada año al salir a jugar fuerte para darle éxito al equipo".

De esta manera, Soto se convirtió en apenas el pelotero número 16 en la historia de las Grandes Ligas en conseguir el jonrón número 250 de su carrera antes de los 28 años.

Peloteros con 250 jonrones antes de los 28 años en MLB # Pelotero Edad exacta al dar el jonrón 250 Jonrones totales en su carrera 1 Jimmie Foxx 26 años, 269 días 534 2 Albert Pujols 26 años, 258 días 703 3 Alex Rodriguez 26 años, 277 días 696 4 Mel Ott 27 años, 94 días 511 5 Eddie Mathews 27 años, 240 días 512 6 Mickey Mantle 27 años, 244 días 536 7 Juan González 27 años, 251 días 434 8 Ken Griffey Jr. 27 años, 271 días 630 9 Giancarlo Stanton 27 años, 286 días 256 (Activo) 10 Mike Trout 27 años, 311 días 378 (Activo) 11 Frank Robinson 27 años, 315 días 586 12 Andruw Jones 27 años, 324 días 434 13 Hank Aaron 27 años, 326 días 755 14 Orlando Cepeda 27 años, 343 días 379 15 Johnny Bench 27 años, 350 días 389 16 Juan Soto 27 años, 202 días 250 (Activo) Fuente: MLB

Con dolor

Soto admitió que sigue su lucha con múltiples dolencias físicas. Durante el cuarto inning, se encendieron las alarmas en Queens cuando hizo un gesto de evidente incomodidad en un swing, y detalló que juega con problemas en la muñeca, un pelotazo previo en la mano, molestias en la pantorrilla y el codo.

Pese a la abrumadora lista de malestares, Soto enfatizó con madurez que se siente en óptimas condiciones para seguir compitiendo y que "las lesiones son parte del juego, no podemos controlar eso y solo queda mantener la cabeza en alto para seguir avanzando".

Siguen las lesiones

Sin embargo, el hito personal de Soto quedó eclipsado por una nueva catástrofe en el cuerpo médico de los Mets.

El abridor Clay Holmes sufrió una fractura en el peroné derecho tras recibir un violento impacto por una línea a 111.1 mph salida del bate de Spencer Jones durante el cuarto episodio.

A pesar del brutal pelotazo, Holmes permaneció sobre la lomita para enfrentar a siete bateadores más antes de salir de acción en la quinta entrada.

Soto se mostró profundamente conmovido y sorprendido por la gravedad de la lesión de su compañero.

"Clay es un tipo que se presenta todos los días a trabajar, es uno de los trabajadores más duros que he visto en mi carrera", aseguró Soto además de confesar que la situación "simplemente apesta pero que el vestuario estará ahí para apoyarlo".

Los reportes de rayos X posteriores confirmaron la gravedad, y el manager Carlos Mendoza adelantó que el lanzador estará fuera "por mucho tiempo".

La baja de Holmes, quien registraba una efectividad de 2.39 y ha sido el brazo más consistente de la rotación, se suma a un hospitalizado roster de los Mets.

La novena de Queens ya tiene fuera de circulación a figuras estelares de su alineación titular del Día Inaugural como Francisco Lindor (pantorrilla), Jorge Polanco (muñeca), Luis Robert Jr. (espalda) y Francisco Álvarez (menisco), además del abridor Kodai Senga. Esta epidemia de lesiones ha mermado drásticamente las aspiraciones del conjunto neoyorquino en el inicio de la temporada 2026.