VIDEO | Mets vencen Yankees; Juan Soto de 2-2 con dos boletos, dos robos y una extraña ovación

Juan Soto fue entrevistado después del partido por la cadena Fox Sports. ( FUENTE EXTERNA )

El antesalista Mark Vientos remolcó tres carreras y el relevista Luke Weaver sofocó una rebelión con las bases llenas en la séptima entrada, guiando a los Mets de Nueva York a una victoria 6-3 sobre los Yankees de Nueva York en el segundo compromiso de la emocionante Serie de la Subway.

Juan Soto conectó dos indiscutibles, negoció dos boletos y se estafó dos bases. El jardinero quisqueyano recibió una estruendoso recibimiento en su primer turno al bate que estuvo mezclado por aplausos de los fanáticos de los Mets y abucheos por los parroquianos de los Yankees.

Juan Soto receives quite the welcome in his first AB of the game pic.twitter.com/d18meXTWVt — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 16, 2026

Al final del partido, Soto fue entrevistado por la cadena Fox Sports, y sobre la forma de cómo lo recibieron en Queens los fanáticos de los Yankees, el estelar patrullero respondió: ¨Ellos siempre están pendiente de lo que estoy haciendo¨.

Con este triunfo, la tropa de Queens pone su registro en 9-5 en lo que va de mes, hundiendo un poco más a los Bombarderos del Bronx, quienes han salido por la puerta trasera en siete de sus últimos diez desafíos.

La mesa se sirvió en el tercer episodio cuando la ofensiva de los Mets tomó una ventaja que jamás perdería.

Con las almohadillas congestionadas, el zurdo de los Yankees, Carlos Rodón, realizó un lanzamiento descontrolado que superó al receptor Austin Wells, permitiendo que Carson Benge anotara desde la antesala y Bo Bichette hiciera lo propio desde la intermedia por la vía de la astucia.

Vientos amplió el castigo en el quinto con un doblete productor de dos carreras, dándole un sólido respaldo al relevista largo David Peterson (2-4).

El zurdo se adjudicó la victoria tras laborar cuatro entradas donde admitió dos anotaciones, toleró seis imparables, otorgó tres boletos y abanicó a ocho contrarios.

El derecho dominicano Huascar Brazobán cumplió como abridor con una entrada y un tercio impecable, ponchando a dos. La gran prueba de fuego para los Mets llegó en el séptimo acto.

El relevo respondió

Con las bases llenas sin outs ante Brooks Raley, Luke Weaver ingresó desde el bullpen para medirse a su antiguo equipo.

Weaver ponchó de forma consecutiva a Amed Rosario y a Trent Grisham, obligando luego a Anthony Volpe a fallar con un rodado para jugada forzada, apagando el ruidoso fuego del Bronx. En el octavo, liquidó una doble matanza ante Ben Rice para colgar otro cero dorado.

El cerrador Devin Williams retiró el noveno de uno, dos y tres para anotarse su sexto salvamento.Actuaciones destacadasPor los Mets, el joven Carson Benge tuvo una noche brillante al irse de 4-3 con dos anotaciones.

Carlos Rodón (0-1) cargó con el revés al permitir tres carreras, dos de ellas limpias, en apenas tres entradas y dos tercios de labor.

Por los Mets, Juan Soto terminó de 2-2, 1 CA, 2 BB.

Por los Yankees, Amed Rosario de 4-1.