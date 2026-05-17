VIDEO | Resumen: Junior Caminero y Elly de la Cruz lideran jonroneros de RD en jornada de la MLB

Junior Caminero tiene una frecuencia de un HR cada 14.3 turnos. ( FUENTE EXTERNA )

Junior Caminero (12) de los Rays y Elly de la Cruz (11) de los Rojos, son los máximos jonroneros dominicanos en Grandes Ligas, luego de la jornada de este domingo.

El antesalista de los Rays descargó su aldabonazo al saludar en la misma primera entrada a su compatriota, el lanzador Eury Pérez, en la victoria de los Rays 6-3 sobre los Marlins.

Caminero pega un cuadrangular cada 14.3 turnos, la octava mejor frecuencia de la Liga Americana.

Junior Caminero sends a good pitch over the wall for a first inning blast and his 12th homer of the year!



Rays are looking to improve to an MLB-best 28-9 since April 4th pic.twitter.com/CDOM8ErWWQ — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) May 17, 2026

Pérez (2-6), cargó con la derrota luego de una actuación de 5.0 IP, 5 H, 5 CL, 4 BB y 5K.

Por los Marlins, Otto López de 4-2, 1 CA, 1 CE, Critopher Morel de 2-0.

Mientras que De la Cruz alcanzó su onceavo bambinazo en la derrota 10-3 ante Cleveland. Su frecuencia es de un jonrón por cada 17.1 turnos, decimotercera mejor de la Liga Nacional.

Elly De La Cruz absolutely demolishes one the other way pic.twitter.com/UgNrtuQhUD — MLB (@MLB) May 17, 2026

En ese encuentro, José Ramírez(7) y Ángel Martínez (9) también la sacaron y los Guardianes (26-22) siguen líderes de la división central de la Liga Americana.

A 16 de George Bell

Vladimir Guerrero Jr. conectó su tercer cuadrangular en el triunfo de Toronto 4-1 sobre Detroit.

Ahora tiene 186 HRs de por vida y se ubica en el séptimo lugar de la lista de todos los tiempos del club, a 16 de los 202 de George Bell que jugó con los Blue Jays entre 1983 y 1990.

Veterano García salva

El relevista Luis García, en su campaña número 14, se anotó su segundo salvamento con una labor de 2 H, 1 CL, 1 BB, 1K, los Mellizos derrotaron 5-4 a Milwaukee.

Mets ganan serie

Carson Benge impulsó la carrera que puso fin al partido en la décima entrada y los Mets vinieron de atrás para vencer 7-6 a los Yankees y así quedarse con la "Serie del Subway".

Freddy Peralta salió sin decisión y trabajó 5.0 IP, 2 H, 3 CL, 6 BB, 4 K. Juan Soto terminó de 5-1, 1 CA, 1 BR. En otro partido, Boston venció 8-1 a los Bravos, Barayan Bello (2-5) terminó derrotado, lanzó 5.0 IP, 8 H, 7 CL, 3 BB, 2 HR, 1 K.