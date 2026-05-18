Aaron Rai, el golfista inglés de raíces indias y kenianas que veía a Tiger Woods en cintas de VHS

Aaron Rai usa dos guantes para ejecutar disparos largos. La mayoría de los golfistas solo usa uno. ( FUENTE EXTERNA )

El Campeonato de la PGA de golf encumbró a una nueva estrella, el inglés Aaron Rai, un jugador mestizo con ascendencia india y keniana que creció viendo cintas de vídeo cuando era niño del estadounidense Tiger Woods, su gran ídolo, y que tiene como seña de identidad que juega con dos guantes.

Rai, de 31 años y nacido en Wolverhampton (Inglaterra), no entraba en las quinielas para conquistar el segundo grande la temporada, pero desbancó a los favoritos para sumar su primer ´major´ y convertirse en el primer británico en coronarse en el PGA desde 1919, lo que le reportó un cheque de 3,69 millones de dólares (unos 3,1 millones de euros).

Aunque se siente inglés, lleva a gala sus raíces, presentes en su fisionomía. De la India, por parte de su progenitor, Amrik, británico de nacimiento, y de Kenia, de donde procede su madre, Dalvir.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/540998-64607c31.jpg Rai sostiene el trofeo del PGA Championship 2026. (FUENTE EXTERNA)

Celebra sus raíces

"Esto muy orgulloso de representar a los tres países y de ser una mezcla de todo ello", se vanaglorió tras vencer en el campo de Aronimink de Filadelfia (Estados Unidos).

Antes de ganar el PGA, su victoria más simbólica, y la primera como profesional, fue en marzo de 2017, cuando militaba en el Challenge Tour, la segunda división europea. Se impuso en el Abierto de Kenia en presencia de su madre, Dalvir, en su primera visita a su país natal desde que emigró con su familia a Inglaterra.

"Poder compartirlo con ella fue muy especial. Ese tipo de cosas no suceden muy a menudo en la vida, así que fue increíble", rememoró.

Rai, el menor de cuatro hermanos de una familia de clase trabajadora, empezó a jugar a los cinco años, cuando su padre lo acompañó a un club de golf local.

A su padre le debe su dedicación por haberlo acompañado a diario a practicar hasta que fue adolescente y a su madre, haber sido la que mantuvo a la familia con varios trabajos.

Cuando tenía siete años, Amrik le compró unos hierros y le encomendó cuidarlos por su elevado precio, de ahí que empezara a ponerle fundas, un hábito que ha mantenido y que es inusual en el circuito profesional.

Su otra peculiaridad es que usa dos guantes, de color negro, en los golpes largos, cuando la práctica totalidad de jugadores emplea solo uno.

Cuando se los regalaron, también de niño, se acostumbró a ponerse los dos y cuando a su padre se le olvidó meterlos un día en la bolsa, tuvo que jugar solo con uno, algo que no le gustó.

"Fue terrible. No podía jugar, no sentía el agarre, así que desde entonces siempre uso los dos guantes", adujo en una entrevista el golfista inglés, profesional desde los 17 años.

Rai tiene a Tiger Woods como su principal ídolo. De él veía cintas VHS varias veces a la semana de cuando ganó el US Amateur y de sus inicios como profesional.

"En aquel entonces, era aún más admirable porque era alguien sobrehumano, alguien a quien yo idolatraba muchísimo", destaca de la gran leyenda del golf.

Además de sus padres, su otra referencia vital es su esposa, Gaurika Bishnoi, también de ascendencia india y golfista profesional, enrolada en el Ladies European Tour, aunque sin victorias destacadas en su palmarés.

"No estaría aquí sin ella. Como compañera, como amiga, como alguien con quien comparto mi vida, y también como un verdadero apoyo para mi juego.

Su mentalidad, sus consejos, sus reflexiones, ya sea sobre técnica o mi postura, son incalculables", dijo Rai de su pareja, a quien hizo de cadi en un torneo el pasado año después de presentarla en sociedad en la tradicional ronda de parejas de par tres que sirve de prólogo al Masters de Augusta.

Amante de la comida india y del críquet, Rai es un gran aficionado al fútbol. Su equipo favorito es el Manchester United y de ahí le viene su admiración por Cristiano Ronaldo, quien triunfó con los ´Red devils´ antes de hacerlo con el Real Madrid. "Tiger Woods y Ronaldo fueron mis ídolos de la infancia", subraya el golfista inglés.