Framber Valdez se mide contra la artillería de Cleveland y a un José Ramírez que le cuesta dominar

Los Tigres de Detroit vienen de capa caída con 10 derrotas en sus últimos 12 juegos, y la responsabilidad de enderezar el rumbo en este primer enfrentamiento de una serie de cuatro partidos contra Cleveland, recae sobre los hombros del zurdo dominicano Framber Valdez en un duelo que inicia a las 6:40 p.m.

Valdez, quien ostenta foja de 2-2 con una efectividad de 4.32, viene de maniatar por completo a los New York Mets durante 6.2 episodios el miércoles pasado, en los que permitió apenas dos anotaciones y cinco indiscutibles, mientras abanicaba a siete contrarios.

El nativo de Sabana Grande de Palenque ha fungido como un auténtico dolor de cabeza para la organización de Ohio.

A lo largo de su carrera profesional, Valdez permanece invicto frente a los Guardians con una marca de 5-0 en cinco apariciones, cuatro de ellas en rol de abridor, con una efectividad de 2.30.

Pero en el choque de este lunes, hay cuentas pendientes entre compatriotas.

Ramírez y Martínez

El antesalista José Ramírez registra contra Valdez un promedio de bateo de .385 producto de 5 imparables en 13 turnos oficiales, con un cuadrangular y dos carreras remolcadas.

Además del veterano Ramírez, Valdez tendrá la dura misión de neutralizar el madero encendido de Ángel Martínez.

El joven jardinero de los visitantes se encuentra inmerso en una impresionante racha ofensiva tras sacudir cuadrangulares en cuatro de sus últimos cinco desafíos, encadenando además seis juegos consecutivos pegando de imparable.

Martínez ya acumula nueve vuelacercas en la actual contienda, cerca de las 11 pelotas que despachó fuera del parque durante los 139 compromisos disputados a lo largo de la campaña anterior.

El timonel Stephen Vogt no ha escatimado en elogios para la notable maduración de Martínez, catalogando su presente campaña como el reflejo de un bateador joven que aprende a dominar la zona de strike para generar contactos de alta velocidad.

Los Cleveland Guardians, sólidos líderes de la División Central de la Liga Americana y llegan inspirados tras sellar un triunfo contundente de 10-3 sobre los Cincinnati Reds el pasado domingo, con lo que suman cinco victorias en sus últimos seis compromisos.

Para frenar a Detroit, los Guardianes enviarán al montículo al derecho Slade Cecconi (2-4, 5.60), quien busca afianzar su consistencia tras permitir cuatro o más anotaciones limpias en gran parte de sus salidas iniciales de este año.