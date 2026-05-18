George Lombard Jr., el prospecto de los US$ 3.3 millones que presiona el campocorto de los Yankees

Los Yankees seleccionaron a Lombard Jr. en la primera ronda del Draft amateur de Estados Unidos en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

En una franquicia acostumbrada a convivir con la presión y las expectativas, George Lombard Jr. ha dejado de ser una promesa dentro del sistema de ligas menores de los Yanquis de Nueva York.

Para muchos evaluadores, el joven de raíces cubanas representa el nombre llamado a marcar el futuro del campocorto de los Bombarderos del Bronx durante la próxima década.

Con apenas 20 años, Lombard Jr. alcanzó la categoría Doble-A la pasada temporada, convirtiéndose en el jugador más joven de la Liga del Este en llegar a ese nivel. Aunque sus números ofensivos reflejan que todavía atraviesa un proceso natural de desarrollo, también evidencian una madurez poco común para su edad.

Pero Lombard Jr., que actualmente esta en el Scranton/Wilkes-Barre triple A de Los Yanquis, no es un desconocido dentro del béisbol profesional.

El campocorto carga con un apellido ligado al deporte: es hijo de George Lombard Sr., actual 'coach' de banca de los Tigres de Detroit y exjugador de Grandes Ligas (16 temporadas), además de hermano de Jacob Lombard, considerado uno de los principales talentos proyectados para el Draft de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/xa1wswogdxl0ma5toahm-80bdd056.jpg Lombard Jr. mientras recorre las bases en las ligas menores. (FUENTE EXTERNA)

Así fue elegido

George fue seleccionado por los Yanquis en la primera ronda del Draft de 2023, en el puesto 26, según la organización. Nueva York respaldó su potencial con un bono de 3,3 millones de dólares, una cifra superior al valor asignado para esa selección.

Desde entonces, su progresión lo ha colocado de lleno en la conversación sobre quién será el campocorto del futuro en el Bronx, entrando en la discusión junto a Anthony Volpe, actual torpedero titular del equipo neoyorquino, además de nombres como el venezolano Oswaldo Cabrera y el panameño José Caballero.

"Lombard posee un techo más alto por su combinación de herramientas ofensivas, inteligencia beisbolística y consistencia defensiva", destacan reportes de evaluadores de Ligas Menores del béisbol profesional de los Estados Unidos.

Los informes de scouts de Grandes Ligas resaltan especialmente su "lectura del juego, desarrollada desde niño en un ambiente profesional", lo que le permite jugar a un ritmo superior al que sugieren sus herramientas atléticas. A eso suma "movimientos fluidos, manos rápidas, alcance hacia ambos lados y un brazo sólido" que lo perfilan como un defensor natural del campocorto.

La pasada temporada, en 111 partidos como titular, cometió apenas siete errores, consolidándose como uno de los defensores más confiables de su nivel.

En el aspecto ofensivo, los especialistas consideran que "todavía debe mejorar su contacto ante rectas" en la zona de strike. Sin embargo, destacan "la eficiencia de su swing, la velocidad de sus manos y una fuerza física que continúa en crecimiento".

Por ahora, Lombard Jr. (6'2" 190 libras) ocupa el puesto 20 entre los 100 mejores prospectos del béisbol de las Grandes Ligas, pero su nombre gana cada vez más fuerza dentro de la pugna por las paradas cortas del futuro de los Yanquis de Nueva York.