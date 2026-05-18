Robinson Canó decide quedarse a jugar en México para el próximo invierno

La disputa por Robinson Canó ha terminado, pero el ganador no está en territorio dominicano.

De acuerdo con un comunicado publicado por el equipo, los Tomateros de Culiacán de la Liga del Pacífico de México se quedan con los servicios del veterano intermedista, al menos por una temporada.

Con la decisión de quedarse en tierras aztecas, Canó, quien es agente libre en la Lidom, le cierra las puertas a las Estrellas Orientales, el conjunto de su ciudad natal y con el que jugó durante ocho temporadas.

De acuerdo con algunos reportes, al tiempo que Canó y las Estrellas no se ponían de acuerdo para regresar en el 2026-27, otros equipos como los Leones del Escogido, se sumaron a la lista de pretendientes.

Estrategia tomatera

Para que el bateador zurdo de 43 años se fuera a jugar con los Tomateros, el mismo equipo reveló que parte de su plan consistió en juntar a Canó con el dirigente Lorenzo Bundy y el infielder Ramiro Peña.

Bundy fue el manager con el que Canó ganó dos títulos consecutivos de la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos, en 2024 y 2025.

En la primera de esas coronas, el petromacorisano fue el campeón de bateo del circuito con promedio de .431 y también fue escogido como el Jugador Más Valioso.

Mientras que Peña, fue parte del infield suplente de los Yankees que ganaron la Serie Mundial de 2009 , y del que Canó era figura, junto a Derek Jeter, Álex Rodríguez, Mark Teixeira entre otros.

Máquina de hits

Aparte del liderazgo que aporta con su veteranía, el valor de tener a Canó en un equipo es la capacidad interminable que tiene para conectar de hit.

Con los Diablos Rojos, Canó fue líder de hits de la liga en 2024 con 141 y fue el primer pelotero en 20 años en hilvanar una cadena de 30 juegos con al menos un indiscutible.

De acuerdo con una investigación realizada por Adam Darowski (de Baseball Reference), Von Spalding y Scott Simkus, que fue publicada por el equipo el pasado 13 de septiembre, Canó con dos sencillos ese día llegó a 4,000 hits en su carrera profesional si se cuenta desde las menores hasta sus totales invernales y eventos internacionales.

En Grandes Ligas pegó 2,639 y en Lidom 179.

El pasado 17 de febrero, Canó entró a la agencia libre, y distinto a lo que sucedió a principios de 2025 cuando las Estrellas Orientales sí pudieron retenerlo, México es el lugar en donde el legendario intermedista ve su futuro.

El pasado día 7, Canó llegó a 300 hits con los Diablos Rojos.