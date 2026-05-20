De acuerdo con Pujols y las Estrellas hay una oferta sobre la mesa, la decisión es de Robinson Canó

El dirigente de república Dominicana, Albert Pujols, y el capitán del equipo, Robinson Canó, sostienen el trofeo de campeones de la Serie del Caribe Mexicali 2025, ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, Albert Pujols, afirmó que ese equipo desea tener a Robinson Canó en sus filas, la próxima temporada, por lo cual le han hecho la que Pujols considera una "buena oferta salarial".

A través de un comunicado, el ejecutivo de las Estrellas manifestó que Canó se convirtió en agente libre después de concluida la pasada temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), en virtud del acuerdo laboral entre esta y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

Pujols recordó que Canó firmó como agente libre con las Estrellas, antes de la temporada 2023-2024, concediéndole el jugador al club el derecho de reserva sobre sus servicios por dos temporadas, hasta 2024-2025.

De acuerdo con el conjunto petromacorisano, las Estrellas y Canó decidieron ejercer sus respectivas opciones, y acordaron una tercera temporada de trabajo.

Concluida esa temporada en 2025-26, Canó se convirtió en agente libre nuevamente. Las Estrellas afirman que le han hecho una nueva oferta, la cual no ha sido todavía respondida con una contra-oferta de parte de Canó.

Situación en México

Desde el pasado lunes, se ha dado a conocer que Canó acordó jugar con el equipo Tomateros de Culiacán, de la liga de México.

Canó puede ser firmado como agente libre por un equipo de las otras ligas afiliadas a la Confederación de Béisbol del Caribe, como es el caso de la liga invernal de México.

De acuerdo con la misiva, Pujols aclaró que las Estrellas no han recibido ninguna notificación de la Lidom respecto a que Canó haya firmado con algún equipo de otro país, para hacer saber que los servicios del estelar jugador ya no están disponibles para sus afiliados.

Además Pujols indicó que las Estrellas están interesadas en los servicios de Canó para la próxima temporada de béisbol profesional en la República Dominicana, razón por la cual el equipo le ha hecho "una buena oferta salarial".

Canó ha jugado con las Estrellas en toda su carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, desde la temporada 2001-2002 y hasta la pasada, cuando fue el capitán del club, distinción que le fue conferida desde la temporada 2023-2024.