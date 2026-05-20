Junior Caminero jonronea más que en el 2025

Si Junior Caminero irrumpió con fuerza en su primera temporada completa en la MLB, triturando marcas de precocidad jonronera para un pelotero de 22 años, lo que hace esta campaña es como si fuera necesario aclarar que no hubo nada de casualidad; su bate es uno especial que llegó para quedarse por mucho tiempo en el Big Show.

Y es que el ritmo de cuadrangulares de ¨La Máxima¨ es más rápido que el que tuvo en 2025 cuando sacudió 45.

El pasado lunes 18, en su partido número 46, Caminero logró su decimotercer jonrón del curso. El año pasado, fue en su juego 54, el 31 de mayo, cuando alcanzó los 13 palos de vuelta completas.

La frecuencia de jonrones del antesalista de los Rays (13.54), es la séptima mejor de la Liga Americana y ligeramente superior a la de 13.38 que tuvo en 2025, con la que quedó solo detrás de Cal Raleigh (9.93) y Aaron Judge (10.21) en toda la MLB.

En cuanto a la velocidad del bate (79.9 mph), Caminero comparte la cima de las Grandes Ligas con Jordan Walker (Cardenales) en el percentil 100 de Statcast. Es decir, son los que más rápido reaccionan al momento de hacer un swing.

El capitaleño que cumple 23 años el 5 de julio ha vuelto a mostrar una gran velocidad en sus muñecas, lo que combina ahora con un plano de swing optimizado (ángulo de salida) que se ha elevado entre 15 y 35 grados, lo que le permite alinear mejor el bate para volar la cerca.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/junior-caminero-abandona-partido-tras-golpearse-la-cara-con-un-foul-b1909e6e-c3bf43ff.jpg En su carrera en Grandes Ligas, Caminero tiene 65 jonrones en 251 partidos. (FUENTE EXTERNA)

Junto a los grandes

El ritmo del infielder escogidista es comparable con grandes jonroneros como Alex Rodríguez y Albert Pujols, entre los más rápidos en llegar a 13 HR con 22 años.

Rodríguez con esa misma edad los consiguió en el juego 37 de 1998, el 12 de mayo. A-Rod terminó con 42 trancazos ese curso.

Caminero sí superó a Pujols, ya que con 22 años, llegó a 13 batazos de cuatro bases en el juego 60 de la temporada 2002, el 8 de junio. Ese año terminó con 34 bambinazos.

A esa edad, en la única campaña que ha dado más de 40 (2021, 48), Vladimir Guerrero Jr. redondeó los 13 estacazos en el juego 43, el 21 de mayo. Juan Soto llegó a 13 con 22 años en el juego 90 de 2021.

Este Caminero suma más boletos que en 2025, alcanza las 25.

Las proyecciones a su favor

Los modelos estadísticos de la plataforma FanGraphs le proyectan entre 29 y 30 jonrones a Caminero, si mantiene su ritmo actual. Incluso en la ponderación definitiva, le asignan 39 cuadrangulares. ESPN va más allá y lo visualiza con 46 al final del curso.

Mientras tanto, Caminero tiene un porcentaje de contactos elevados (FB%) de 37.2 %, parecido al del año pasado (38 %) y eso junto a un porcentaje de contactos fuertes (Hard Hit) en el 44.8 % de sus batazos, garantiza que la marcha hacia al menos las tres decenas de jonrones, o hasta volver a repetir otra campaña de 40, no se detiene.