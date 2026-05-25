VIDEO | Rafael Devers pega grand slam en triunfo de San Francisco

Devers al momento de conectar un jonrón con los Gigantes. ( FUENTE EXTERNA )

El tercera base dominicano Rafael Devers desplegó su poder de manera oportuna al conectar un grand slam y remolcar cinco carreras, y así guiar el domingo por la tarde a los Gigantes de San Francisco a una victoria 8-5 sobre los Medias Blancas de Chicago en el cierre de la serie interligas.

"Carita" Devers castigó sin piedad el pitcheo de los visitantes desde temprano en el partido.

El quisqueyano inició su ataque con un doblete remolcador en la misma primera entrada y coronó su jornada ofensiva con el tablazo de cuatro esquinas que encontró las almohadillas llenas, con lo que se consolido como la bujía principal del conjunto de la bahía, que castigó la pelota con un total de 11 imparables.

Ofensiva repartida

El ataque de los californianos estuvo respaldado por el encendido madero de Casey Schmitt, quien despachó su tercer cuadrangular en los últimos cuatro compromisos.

Schmitt también aportó un doble, anotó en tres ocasiones e impulsó tres carreras para unos Gigantes que han despertado de forma colectiva con 18 anotaciones en los últimos dos compromisos, y así dejó atrás una amarga racha de cuatro derrotas al hilo.

El lanzador abridor de Chicago, el prospecto Schultz, sufrió el rigor de la artillería local tras ser castigado con seis carreras y seis hits en poco más de cuatro entradas de labor.

El zurdo Robbie Ray de San Francisco tampoco tuvo su mejor salida al otorgar siete pasaportes y permitir cuatro vueltas en cuatro episodios, lo que abrió el camino para que Keaton Winn (1-1) se anotara el triunfo tras lanzar dos entradas impecables en blanco.

Por los Gigantes, Adames terminó de 4-1, 2 CA, 1 BB; Devers se fue de 4-2, 5 CE, 1 CA.