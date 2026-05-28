Juan Soto cruza el ecuador hacia los 500 jonrones como un Fórmula Uno

Juan Soto termina el swing con el que pega un cuadrangular con los Mets en esta campaña. ( ARCHIVO/ AFP )

Juan Soto ha iniciado con fuerza la segunda mitad del camino hacia los 500 jonrones. Hasta antes del partido de ayer, Soto ya registra 255 vuelacercas, con una frecuencia de uno por cada 12.7 turnos en 2026, y de 15.7 de por vida.

El capitaleño, que debutó en el Gran Circo el 20 de mayo de 2018 con 19 años y 207 días de edad, fue el décimo jugador en la historia que atraviesa el umbral a menor edad, con apenas 27 años y 202 días.

Soto empalmó el 250, el pasado viernes 15 contra los Yankees, cuando le pegó a una recta de cuatro costuras a 97.5 mph servida por Cam Schlittler que cayó al otro lado del jardín central luego de viajar 393 pies.

¿El más joven en llegar? Albert Pujols tenía 26 años y 258 días cuando lo consiguió el primero de octubre de 2006 y se retiró en 2022 con 703 trancazos. Alex Rodríguez es tercero con 26 años y 277 días.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/juan-soto-volvio-a-jonronear-pero-los-mets-cayeron-c9589bf1-522ed7b8.jpg Juan Soto mientras agota un turno al bate con los Mets esta temporada. (FUENTE EXTERNA)

Hay 28 expeloteros que cruzaron la barrera de los 500 jonrones. De ellos solo seis, que están vinculados al uso de esteroides, no son miembros del Salón de la Fama. Los otros dos son Pujols y Miguel Cabrera, quienes todavía no son elegibles.

¿Cuál ruta seguirá Soto? ¿Tendrá la consistencia de Pujols o Rodríguez (696)? ¿O aparecerán lesiones que lo frenen como ha ocurrido con Giancarlo Stanton (456 en 17 temporadas) y Mike Trout (416 en 16 campañas) que aún no llegan a 500?.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-210552-c2f58be6.jpeg Soto ocupa el décimo lugar de la lista. (DIARIO LIBRE/ SHANNY VALDEZ)

A-Rod y Pujols

De acuerdo con Baseball-Reference, Rodríguez, con una frecuencia jonronera de 12.2 en este tramo, se convirtió en el más joven en lograr el 500, el 4 de agosto de 2007. En ese lapso A-Rod promedió 44 por año.

Mientras que Pujols (14.9) redondeó el 500 el 22 de abril de 2014, en un espacio de en 7 años, 7 meses y 19 días. En esa transición promedió 34 cuadrangulares por año.

Rodríguez entre 2002 y 2007 tuvo cuatro temporadas de 40 o más, mientras que Pujols logró tres.

Soto lleva dos consecutivas sobre los 40, con 41 en 2024 y 43 el año pasado. Para llegar a los 500 en un lapso saludable de 6 a 7 años, debería promediar entre 36 y 41 jonrones por temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/giancarlo-stanton-dice-el-dolor-en-los-codos-lo-tiene-muy-mal-acff1305-ef27f874.jpg Giancarlo Stanton completa el swing con el que conectó un cuadrangular en un partido de los Yankees de Nueva York, la temporada pasada en MLB. (FUENTE EXTERNA)

Stanton y Trout

Para Soto, la salud será un elemento indispensable en su ruta hacia los 500, en una temporada en la que ya con un tercio del camino recorrido, perdió tres semanas por una lesión en la pantorrilla derecha. Esta semana ha jugado con problemas leves en la muñeca derecha, y con algunas dolencias en el codo izquierdo.

En total, sus viajes a la lista de lesionados solo suman 45 juegos en su carrera. Sin embargo, Stanton y Trout, los activos más cercanos a 500, no pueden contar la misma historia.

Stanton (456) de 36 años, el 13 de agosto de 2017 llegó a 250 con 27 años y 286 días. Pero un calvario de lesiones lo ha frenado y en casi nueve años no llega a los 500. Entre su debut con los Marlins en 2010 hasta esta campaña, Stanton ha perdido 652 partidos por lesiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/mike-trout-cierra-una-semana-historica-en-el-yankee-stadium-fd38e1bb-67255093.jpg Mike Trout mientras observa la trayectoria de uno de sus 5 cuadrangulares conectados en el Bronx, en la última serie de Angelinos y Yankees. (FUENTE EXTERNA)

Trout (417) de 34 años, llegó a 250 tetrabases con 27 años y 284 días, en 2019.

Sin embargo ha perdido 545 juegos por lesiones y operaciones: cirugía del ligamento del pulgar (2017), inflamación de muñeca (2018), cirugía del pie (2019), distensión severa de la pantorrilla (2021), disfunción costovertebral en la espalda (2022), fractura del hueso ganchoso (2023) y doble desgarro de menisco en la rodilla izquierda (2024-2025).