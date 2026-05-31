VIDEO | Resumen MLB: Willy Adames pega grand slam; Luis Castillo gana en relevo

Adames ha pegado seis jonrones con las bases llenas en su carera de 9 temporadas: uno con los Rays, tres con Milwaukee y dos con San Francisco. ( ORLANDO RAMIREZ/GETTY IMAGES/AFP )

Willy Adames fue el principal cañonero de la ofensiva de los Gigantes de San Francisco, que aplastaron 19-6 a los Rockies de Colorado.

Con el partido 7-3 en la quinta entrada, Adames (que terminó de 5-3, 4 CE, 1 CA, 1 BB) conectó un grand slam ante los envíos de Zach Agnos. El jonrón fue el número 8 de Adames en la campaña, en la que batea para .311 con 5 jonrones y 12 remolcadas en los últimos 15 partidos.

Willy Adames grand slam!



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Rafael Devers se sumó a la fiesta de batazos al irse de 6-4 con 4 CA, 1 CE, 1 BB. Joel Peguero lanzó 1.1 IP, 2H, 1 CL, 1 BB, 1 K.

Castillo en relevo

Luego de tres salidas como abridor en la que tuvo récord de 1-2 y efectividad de 2.38, Luis Castillo volvió a ser usado como relevista y en esta ocasión aunque permitió dos carreras, lanzó cinco entradas y se apuntó la victoria 3-2 de los Marineros sobre los Diamonsbacks.

El oriundo de Baní concedió 2 hits, otorgó dos boletos y ponchó a tres rivales.

Con el partido empatado a dos vueltas, Víctor Robles pegó un sencillo en la décima entrada que decidió el triunfo para Seattle.

Mateo aprovecha

Los Bravos de Atlanta (40-20), el equipo con el mejor récord de la MLB, sigue con Jorge Mateo como uno de sus hombres claves en los puestos de la alineación, y este domingo en la victoria 6-4 sobre los Rojos de Cincinnati, el capitaleño bateó como designado y no decepcionó.

Mateo pegó un cuadrangular de 425 pies (su cuarto del año) en la parte alta de la quina entrada para acercar a los Bravos que perdían 4-1.

En sus últimos 15 partidos, el utility de 30 años batea .387 con 2 HR, 10 CA, 6 CE en 31 turnos al bate.

En ese partido, Elly de la Cruz terminó de 2-2, 2 CA, 1 BB.

Basallo intratable

Otro que también se fue para la calle fue Luis García Jr., que conectó su quinto bambinazo de la estación en el triunfo de Washington 4-2 sobre San Diego.

Por los Padres Fernando Tatis Jr. y Manny Machado se fueron de 4-0; Miguel Andujar 1-0.

Mientras que en Baltimore, Samuel Basallo continúa con su tórrido bateo al ligar doble y sencillo, 1 CA, 1 CE en el triunfo 9-5 ante Toronto. Vladimir Guerrero Jr. concluyó de 5-0; Jesús Sanchez de 2-1.

Otros resultados

Tampa Bay 5, Angelinos 2

Por los Rays, Junior Caminero de 3-2, 2 BB, 1 CA

Por Los Ángeles, José Sirí, de 2-1, 1 CA

Piratas 9, Mellizos 3

Oneil Cruz de 2-0, 2 CE, 2 CA.

Rangers 6, Royals 3

Por Texas, Ezequiel Durán de 4-1, 1 CA, 2 CE.

Por Kansas City, Starling Marte de 1-0.