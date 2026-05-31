×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Willy Adames
Willy Adames

VIDEO | Resumen MLB: Willy Adames pega grand slam; Luis Castillo gana en relevo

Jorge Mateo y Luis García Jr. pegan cuadrangulares

Víctor Robles da el batazo ganador; Samuel Basallo liga doble y sencillo

  • Daniel Santana - Twitter
Expandir imagen
VIDEO | Resumen MLB: Willy Adames pega grand slam; Luis Castillo gana en relevo
Adames ha pegado seis jonrones con las bases llenas en su carera de 9 temporadas: uno con los Rays, tres con Milwaukee y dos con San Francisco. (ORLANDO RAMIREZ/GETTY IMAGES/AFP)

Willy Adames fue el principal cañonero de la ofensiva de los Gigantes de San Francisco, que aplastaron 19-6 a los Rockies de Colorado.

Con el partido 7-3  en la quinta entrada, Adames (que terminó de 5-3, 4 CE, 1 CA, 1 BB) conectó un grand slam ante los envíos de Zach Agnos. El jonrón fue el número 8 de Adames en la campaña, en la que batea para .311 con 5 jonrones y 12 remolcadas en los últimos 15 partidos.

Rafael Devers se sumó a la fiesta de batazos al irse de 6-4 con 4 CA, 1 CE, 1 BB. Joel Peguero lanzó 1.1 IP, 2H, 1 CL, 1 BB, 1 K.

Castillo en relevo

Luego de tres salidas como abridor en la que tuvo récord de 1-2 y efectividad de 2.38, Luis Castillo volvió a ser usado como relevista y en esta ocasión aunque permitió dos carreras, lanzó cinco entradas y se apuntó la victoria 3-2 de los Marineros sobre los Diamonsbacks.

El oriundo de Baní concedió 2 hits, otorgó dos boletos y ponchó a tres rivales.

Con el partido empatado a dos vueltas, Víctor Robles pegó un sencillo en la décima entrada que decidió el triunfo para Seattle.

Mateo aprovecha

Los Bravos de Atlanta (40-20), el equipo con el mejor récord de la MLB, sigue con Jorge Mateo como uno de sus hombres claves en los puestos de la alineación, y este domingo en la victoria 6-4 sobre los Rojos de Cincinnati, el capitaleño bateó como designado y no decepcionó.

Mateo pegó un cuadrangular de 425 pies (su cuarto del año) en la parte alta de la quina entrada para acercar a los Bravos que perdían 4-1.

En sus últimos 15 partidos, el utility de 30 años batea .387 con 2 HR, 10 CA, 6 CE en 31 turnos al bate.

En ese partido, Elly de la Cruz terminó de 2-2, 2 CA, 1 BB.

Basallo intratable

Otro que también se fue para la calle fue Luis García Jr., que conectó su quinto bambinazo de la estación en el triunfo de Washington 4-2 sobre San Diego.

Por los Padres Fernando Tatis Jr. y Manny Machado se fueron de 4-0; Miguel Andujar 1-0.

Mientras que en Baltimore, Samuel Basallo continúa con su tórrido bateo al ligar doble y sencillo, 1 CA, 1 CE en el triunfo 9-5 ante Toronto. Vladimir Guerrero Jr. concluyó de 5-0; Jesús Sanchez de 2-1.

Otros resultados

Tampa Bay 5, Angelinos 2

Por los Rays, Junior Caminero de 3-2, 2 BB, 1 CA

Por Los Ángeles, José Sirí, de 2-1, 1 CA

Piratas 9, Mellizos 3

Oneil Cruz de 2-0, 2 CE, 2 CA.

Rangers 6, Royals 3

Por Texas, Ezequiel Durán de 4-1, 1 CA, 2 CE.

Por Kansas City, Starling Marte de 1-0.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.