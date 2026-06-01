Robinson Canó dice que aún no firma con nadie, y que quiere jugar en RD

Luego de varios días de infomaciones y especulaciones, el intermedista Robinson Canó dio un paso al frente y enfatizó que aunque tanto en México como en el país varios equipos lo pretenden, no le ha cerrado las puertas a las Estrellas Orientales.

"Me gustaría quedarme en mi país" dijo Canó en una entrevista realizada por Juan Frank Kranwinkel y Miguel López para el canal de Yotube, "La UCA Deportes".

El veterano infielder aclaró que apenas el pasado 26 de mayo fue cuando las Estrellas le hicieron una oferta para jugar en la temporada 2026-27 de la Lidom, y que anteriormente a esa, no se le había presentado nada.

Cambio en los montos

"En marzo me llamaron y me bajaron a RD$ 2.2 millones y hace 4 días (26 de mayo) me subieron a RD$ 2.6 millones. Es menos que la oferta anterior, y es menos de lo que cobré el año pasado", señaló Canó.

De igual forma, el petromacorisano que jugó 17 temporadas en la MLB indicó que no tiene problemas con el actual vicepresidente de operaciones de béisbol, Albert Pujols, pero que el año pasado, con el actual gerente del equipo, Ángel Ovalles, habían acordado de manera verbal una suma diferente a la que ahora ofrece el club.

"Yo había hablado con Ovalles, el año pasado, y habíamos quedado en RD$ 3 millones, RD$ 3 millones y medio. Yo había hablado con Ovalle una sola vez, él y yo habíamos tenido una buena comunicación" sentenció el campeón con los Yankees en 2009.

Oferta de México

A pesar de que dejó claro que su enfoque está en su actuación con los Diablos de Rojos de la Liga de Verano de México, Canó puntualizó que "Me gusta la oferta" de los Tomateros de Culiacán.

"La oferta en México es muy buena, pero no hay nada mejor que estar con tu familia", dijo Canó que es padre de tres hijos.