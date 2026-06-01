José Soriano busca recuperar su brillo en estreno ante Rockies

El lanzador dominicano José Soriano subirá a la colina de los sustos este lunes con una misión clara: borrar un turbulento mes de mayo y encarrilar nuevamente su temporada hacia la élite de la Liga Americana cuando a las 9:38 pm, los Angelinos de Los Ángeles reciban a los Rockies de Colorado.

Soriano fue la sensación del béisbol organizado al ser nombrado Lanzador del Mes de la Liga Americana en marzo/abril. En ese trayecto inicial, el criollo amarró los bates rivales al registrar una marca de 5-1, con una minúscula efectividad de 0.84 y un total de 49 ponches en 42 entradas y dos tercios de labor.

Sin embargo, las precoces conversaciones que colocaban tempranamente al quisqueyano en la carrera por el premio Cy Young se enfriaron drásticamente durante el mes de mayo.

Soriano experimentó serios problemas en el comando de sus pitcheos que se reflejaron en un récord de 1-3 y una efectividad de 5.34 en cinco aperturas, tramo en el que otorgó 15 bases por bolas en 28 episodios y un tercio.

Debut ante Rockies

El compromiso de esta noche marcará la primera apertura de la carrera de Soriano contra la organización de Colorado.

En los registros históricos, el lanzador de 27 años tiene una breve aparición de relevo frente a los Rockies en la temporada 2023, donde no tuvo decisión, ponchó a cuatro bateadores en dos entradas y permitió una carrera sucia.

Por el lado contrario, la novena de Colorado llega a Anaheim tras recibir una humillante derrota en casa por 19-6 frente a los Gigantes de San Francisco el domingo, partido en el que su pitcheo fue castigado con 25 imparables.

Mientras tanto, los Angelinos regresan a su hogar luego de una gira de seis partidos por Detroit y Tampa Bay en la que dividieron honores con marca de 3-3, cerrando su travesía el domingo con un tropiezo de 5-2 ante los Rays.

En la ofensiva de Los Ángeles destacó el receptor Logan O'Hoppe con un cuadrangular, aunque los comentarios en el clubhouse se centraron en una soberbia atrapada defensiva realizada por el jardinero dominicano José Siri.