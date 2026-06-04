MLB revela la papeleta al Juego de Estrellas con 33 dominicanos

Juan Soto apareció en la papeleta del 2025 en su primer año en los Mets pero no fue elegido al Juego de las Estrellas. ( STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

Desde el pasado día 3, MLB publicó la papeleta oficial para el Juego de Estrellas 2026 que se celebrará el martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, a las 8:00 de la noche.

Los jugadores nacidos en el país o con orígenes dominicanos suman 33, de los cuales 21 aparecen en la Liga Nacional.

En el portal de MLB.com, en los sitios web de los 30 clubes, la aplicación de la liga o en MLB Ballpark, los fanáticos podrán votar hasta cinco veces por día en la primera fase del proceso que llega hasta el jueves 25.

Ese día MLB Network anunciará los 2 peloteros con más sufragios en cada posición, además de los 6 jardineros más votados.

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En el Viejo Circuito aparecen para la primera fase son los siguientes: Rafael Devers, Luis García Jr. y Mark Vientos, en primera base; Willi Castro, Ketel Marte y Nasim Núñez, en segunda base; Manny Machado en tercera; Elly de la Cruz, Otto López, Willy Adames y Geraldo Perdomo, en el campocorto; Oneil Cruz, Teóscar Hernández, Ramón Laureano, Juan Soto y Fernando Tatis Jr., en los jardines y Miguel Andújar, Marcell Ozuna, Jorge Polanco y José Tena, como bateadores designados.

Mientras que en la Americana están Vladimir Guerrero Jr., en primera base; Ezequiel Durán, en segunda; Junior Caminero y José Ramírez, en tercera base; Jeremy Peña, en el shortstop; Yainer Díaz y Austin Wells, en la receptoría; Ángel Martínez, Julio Rodríguez, Jesús Sánchez y Leody Taveras, en los jardines; y Samuel Basallo, como bateador designado.

El jugador más votado en cada liga se queda con un puesto en la alineación titular de su equipo. Los demás líderes de las votaciones, pasan a la Fase 2.

Ese período abarcará del lunes 29 de junio hasta el jueves 2 de julio, y los fanáticos podrá definir los titulares de cada equipo.