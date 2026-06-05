Cristopher Sánchez arrecia su lucha en la cima de la Liga Nacional

La racha de entradas sin permitir carreras limpias de Cristopher Sánchez ha terminado, pero su lucha en la Liga Nacional está lejos de acabar.

El lanzador romanense logró extender a 50.2 innings su cadena de ceros durante un trayecto que inició el 30 de abril contra San Francisco y concluyó el 3 de junio ante San Diego cuando con dos outs Jackson Merrill remolcó a Ty France en el séptimo episodio.

La aventura fue sensacional y despertó el interés de toda la MLB. Sánchez hilvanó la racha más larga en la historia para un zurdo, y la quinta más extensa detrás de Jack Coombs (53 IP, 1910), Walter Johnson (55.2, 1913), Don Drysdale (58.0, 1968) y Orel Hershiser (59.0, 1988).

En la racha, Sánchez enfrentó a seis equipos (Gigantes, Atléticos, Rockies, Piratas, Guardianes, y Padres), permitió 28 hits, dio 6 boletos ponchó a 53, la oposición le bateó .155 y tuvo 0.67 de WHIP.

Con los mejores

Pero ahora que la racha no está, y en su rol de as de los Filis, Sánchez se enfoca en arreciar la competencia contra los líderes de su circuito.

Luego de 13 salidas, Sánchez (7-2) lidera la MLB en entradas lanzadas (86.1) y efectividad 1.46. Antes de la racha era de 2.94

En la Liga Nacional, está segundo en ponches (103), detrás de Jacob Misiorowiski de los Cerveceros (108) que es el líder del Viejo Circuito en WHIP (0.79) y al que menos la oposición le batea (.150).

Sánchez va un poco más atrás ya que los rivales le batean .234 y su WHIP es 1.08.

La racha ha sido un impulso para que Sánchez también pelee en otros renglones como la proporción de boletos por cada nueve entradas, departamento en el que el quisqueyano marcha segundo con 1.77 transferencias, solo detrás de Paul Skenes (6-5, 3.09) con 1.67.

Skenes y Sánchez también batallan en la proporción de ponches por boletos, en el que el californiano abanica 6.31 rivales antes de otorgar una transferencia, mientras que el criollo de 29 años registra 6.06 en ese encasillado.