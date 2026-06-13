Diez talentos de Fundación Rica competirán con República Dominicana en el Mundial RBI

Wenceslao Soto y Jefry Reyes (centro) con los seleccionados del RBI Fundación Rica de Villa Altagracia para el Mundial de Béisbol a efectuarse en Vero Beach, Florida, organizado por MLB. ( FUENTE EXTERNA )

Diez jugadores del béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia formarán parte de las dos selecciones de República Dominicana que este fin de semana disputarán el Campeonato Mundial 2026 de este programa que tendrá lugar en Vero Beach, Florida, organizado por Major League Baseball (MLB).

El infielder Ángel Prensa, el jardinero Anfernick Castillo, el utility Yender Martínez y los lanzadores Ángel Gabriel Núñez y Frederick Bonifacio integrarán el selectivo de la división 16-18 años de la delegación que parte este jueves hacia Estados Unidos.

Los lanzadores Hanmill Pineda, Joendri de los Santos y Joshua Báez; el shortstop Johansell Arciniega y el receptor Derek Félix participarán en el equipo quisqueyano de 14-15 años. Los torneos se disputarán entre este viernes 12 y domingo 14 de junio en Vero Beach.

Los destacados jugadores del RBI Villa Altagracia fueron presentados este miércoles en rueda de prensa por el licenciado Wenceslao Soto, director ejecutivo de Fundación Rica, en la sede de esta en la capital, que durante 16 años ha respaldado el certamen, como parte de la contribución del Grupo Corporativo Rica al municipio.

Estuvo acompañado por Jefry Reyes, coordinador del Programa RBI de la Oficina de MLB en República Dominicana, quien encabeza la delegación al Mundial de este año en el Estado de Florida. Ruddy Tejada, coordinador del RBI Villa Altagracia, fungirá como manager del equipo 16-18 años y contará con Santiago Santana como coach.

Los selectivos dominicanos se conforman con integrantes de los programas de Santo Domingo, Barahona y Villa Altagracia.

Exhortación de Wenceslao Soto

Wenceslao Soto habló a los diez jóvenes atletas el nivel de compromiso que encaran al formar parte de la representación dominicana; el de tener el respaldo de dos organizaciones como el Grupo Corporativo Rica, a través de su Fundación; y de MLB, a fin de que puedan alcanzar sus metas.

Les recordó que estas entidades tienen16 años ofreciendo el respaldo el torneo villaltagraciano, del que una docena de jugadores han firmado para el béisbol profesional y que dependerá de la entrega, disciplina, dedicación, actitud y la aptitud que observen este nuevo grupo y decirse, que si otros pudieron ellos también pueden salir adelante en cualquier actividad, dentro o fuera del deporte.

"Dignifiquen la comunidad de donde vienen, dignifiquen a sus familias, pero honren y vean a estas dos organizaciones, que siempre van a seguir apoyándolos", expresó Soto al desearles lo mejor y señalarles que van con un propósito de honrar a la bandera nacional.

"Nosotros estamos muy complacidos de los resultados que hemos tenido durante estos 16 años y aunque hemos hecho grandes inversiones económicas, lo más importante es que tengamos una juventud sana, que tengan una visión de futuro y puedan honrar y dignificar a sus organizaciones, a sus familias, a la comunidad y a todo el entorno", significó el director ejecutivo de Fundación Rica.

Jefry Reyes, tras agradecer al Grupo Rica por este respaldo, apuntó a los jugadores del RBI Villa Altagracia, que la educación y el deporte no compiten y que pueden tener éxito dentro o fuera del béisbol, pero que tienen que pensar cómo se verán en cinco años, qué van a hacer con sus vidas y que sus familias dependerán de ellos.