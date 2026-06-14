VIDEO | Resumen MLB: Junior Caminero llega a 15 jonrones; Freddy Peralta gana

Junior Caminero al momento de conectar un jonrón. ( ARCHIVO/ AFP )

El antesalista Junior Caminero conectó un jonrón de dos carreras para contribuir a la victoria de los Tampa Bay Rays 8-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El cuadrangular de Caminero llegó en el octavo episodio y es su número 15 de la campaña con el que empata con Juan Soto en el liderato de los jonrones dominicanos.

Junior Caminero´s 15th home run of the year gives @RaysBaseball a late lead ?? pic.twitter.com/heNSzpTdiN — MLB (@MLB) June 14, 2026

Caminero terminó el partido de 5-1, con dos remolcadas y una anotada. José Sirí de 1-0, 1 BB.

Víctor Mesa Jr. también conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para los Rays, que rompieron un empate 3-3 y evitaron ser barridos en la serie de tres juegos.

Por su parte, los Angels vieron llegar a su fin su racha de cuatro victorias consecutivas, que igualaba su mejor marca de la temporada.

NY Mets 8, Atlanta 1

Freddy Peralta consiguió su quinta victoria, luego de lanzar cinco entradas en las que apenas permitió 4 hits, permitió una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a dos.

Peralta (5-5), recibió al apoyo de Juan Soto que ligó un hit remolcador de 2 vueltas al jardín central, y terminó de 3-2, 2 CA, 2 BB.

A.J. Ewing se fue con 3 imparables en 5 turnos, un jonrón y dos carreras impulsadas para los Mets, que terminaron su estancia en casa con récord de 3-3.

Ewing, Jared Young y Brett Baty remolcaron una carrera cada uno durante una primera entrada de cuatro anotaciones. Más tarde, en la quinta entrada, Ewing y Marcus Semien conectaron cuadrangulares.

Arizona 5, Rojos 3

Geraldo Perdomo pegó su cuarto jonrón del año con el que empujó dos vueltas para poner encima a los Dbacks que perdían 2-1 en el sexto. Ketel Marte concluyó de 4-2, mientras que de lado de Cincinnati, Noelvi Marté la sacó y terminó de 4-1, 1 CA, 1 CE.

El abridor de los Diamondbacks, Zac Gallen, permitió tres carreras y seis imparables en seis entradas, realizando 85 lanzamientos. Ponchó a cuatro bateadores, otorgó dos bases por bolas y permitió jonrones solitarios de JJ Bleday y Noelvi Marte para los Rojos, que han perdido ocho de sus últimos diez juegos.

San Diego 5, Orioles 2

Rodolfo Durán empujó la primera vuelta del partido y pegó un bambinazo de dos carreras, su cuarto del año. Terminó de 4-2, 3 CE, 2 CA. Fernando Tatis Jr. concluyó de 4-2, 2 CE; Manny Machado de 4-0.

Walker Buehler (4-3) trabajó cinco entradas permitiendo solo una carrera. Fernando Tatis Jr. aportó dos imparables y dos carreras impulsadas, mientras que Jackson Merrill también conectó dos hits, ayudando a que los Padres ganaran los últimos dos partidos de la serie de tres juegos para iniciar una gira de nueve encuentros como visitantes.

Por los Orioles, Jeremiah Jackson conectó un jonrón, mientras que Gunnar Henderson y Blaze Alexander consiguieron dos imparables cada uno. El equipo ahora emprenderá una gira de nueve juegos por la Costa Oeste.

White Sox 6, Dodgers 4

Seranthony Dominguez consiguió su salvamento 12, quinto mejor total de la Liga Americana.

Colson Montgomery y Chase Meidroth conectaron jonrones de dos carreras para destacar una sexta entrada de seis anotaciones, y los Chicago White Sox derrotaron 6-4 a los visitantes Los Angeles Dodgers la tarde del domingo.

Erick Fedde (2-5) se llevó la victoria al lanzar 2? entradas en blanco como relevista. Permitió tres imparables y dos bases por bolas, mientras ponchaba a cuatro bateadores.

Los White Sox ganaron su cuarto partido en los últimos cinco intentos y consiguieron su primera serie ganada ante los Dodgers desde junio de 2014.

Milwaukee 4, Filis 0

Cristopher Sánchez (8-3) permitió jonrones de Jackson Chourio y Blake Perkins, y cayó derrotado ya que en 5.2 IP, concedió 8H, 4 CL, 1 BB, 3K.

En otro juego los Marlins vencieron 4-2 a los Piratas. Heriberto Hernandez su HR 6, de 4-1, 1 CE, 1 CA. Otto López de 5-1, 1 CA.